В Златоусте перестанет работать здание горбольницы

Медикам Златоуста готовят переезды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) перестанет работать здание горбольницы на улице Бушуева. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава, готовится переезд ряда отделений.

«Здание стационара, расположенного на улице Бушуева, 16, планируется вывести из уставной деятельности. В начале 2024 года врачи гинекологического отделения переедут оттуда на улицу Щербакова, 2. После получения лицензии переезд онкологического отделения, где проводится химиотерапевтическое лечение, планируется в здание квартала Медик», — сообщили URA.RU в минздраве.

Специалисты паллиативного отделения переедут из четырехэтажного помещения улицы Бушуева в двухэтажное здание на улице Карла Маркса, 53. В данный момент там уже работает паллиативное отделение на 12 коек.

После выведения из строя помещений на Бушуева операционное оборудование оттуда будет использоваться в квартале Медик. Руководству больницы поставлена задача проработать вопрос о переходе на аутсорсинг лечебного питания. Это связано с тем, что 100-летнее здание Медика не имеет собственной кухни. Калашникова уточнила URA.RU, что переезд не будет скоропалительным: процесс растянется на год. Вначале проведут обследование зданий. В двухэтажном здании квартала Медик нет лифта, что затрудняет транспортировку лежачих больных. По словам главврача, возможность монтажа оборудования также будет изучаться.

Несмотря на сложности, Калашникова отметила существенное финансирование, выделенное для развития медкомплекса города. Собеседница URA.RU отметила, что сумма является максимальной за последние 40 лет. В поликлиниках № 1 и 2 прошли капремонты с полной заметной сантехники, электросетей, завезли новую мебель. В женской консультации на улице Чкалова обновили систему отопления, в настоящий момент помещение ремонтируют. Капремонт провели в отделении травматологии.

С предложенными реформами согласны не все медики. Работники гинекологического отделения не хотят переезжать в здание роддома на Щербакова, о чем заявили в отправленном в минздрав письме. Также некоторые специалисты опасаются переезда в здание квартала Медик. Вместе с тем, работники предложили полнее загрузить работу помещений роддома: здание новое, и может стать заменой выбывающих из строя. Туда можно перевеcти несколько отделений, уверены собеседники URA.RU.

Перемены в медицине Златоуста производят в условиях нехватки врачей. В течение года уволились специалисты экстренной хирургии, не хватает анестезиологов и терапевтов. При увольнении специалисты в числе прочих претензий озвучили ветхий больничный фонд, в котором приходилось работать, и острую нехватку медицинского оборудования. В проблемах сферы приезжал разбираться губернатор Алексей Текслер, объявивший о реновации медкомплекса Златоуста. Приемы в городе будут вести приезжие специалисты. В субботу стало известно о намерении уйти в отставку министра Агаты Ткачевой. Глава региона раскритиковал ведомство за накопившиеся проблемы златоустовской медицины.