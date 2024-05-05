За жителями ЯНАО будут наблюдать во дворах и подъездах

В городах ЯНАО установят видеокамеры с распознаванием лиц

В подъездах и дворах жилых домов установят камеры с распознаванием лиц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городах ЯНАО установят во дворах и подъездах жилых домов видеокамеры с распознаванием лиц. Программа стартует в этом году, ее реализация рассчитана на пять лет, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«За пять лет к системе видеонаблюдения подключат 225 камер во дворах и 1154 камеры в подъездах многоквартирных домов. К установке видеокамер приступят уже в этом году — в Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде, Лабытнанги и Надыме подключат 37 камер во дворах и 138 в подъездах», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Установка видеокамер будет осуществляться в рамках программы «Мой двор». Она предусматривает комплексный подход к благоустройству дворов многоквартирных домов. В программу комплексного благоустройства попало 403 многоквартирных дома и 76 дворовых территорий.

Безопасность жителей ЯНАО является одним из основных приоритетов. На въезде в ЯНАО запустят новейший инспекционно-досмотровый комплекс, к единой системе наблюдения уже подключено более трех тысяч видеокамер.