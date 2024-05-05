05 мая 2024
04 мая 2024

За жителями ЯНАО будут наблюдать во дворах и подъездах

В городах ЯНАО установят видеокамеры с распознаванием лиц
© Служба новостей «URA.RU»
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Установка камер видеонаблюдения на избирательном участке во Дворце молодежи. Екатеринбург, видеокамера, камера наблюдения, видеонаблюдение, видеонаблюдение на выборах, наблюдение на выборах, наблюдение на избирательном участке, установка видеонаблюдения, настройка камеры
В подъездах и дворах жилых домов установят камеры с распознаванием лиц Фото:

В городах ЯНАО установят во дворах и подъездах жилых домов видеокамеры с распознаванием лиц. Программа стартует в этом году, ее реализация рассчитана на пять лет, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«За пять лет к системе видеонаблюдения подключат 225 камер во дворах и 1154 камеры в подъездах многоквартирных домов. К установке видеокамер приступят уже в этом году — в Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде, Лабытнанги и Надыме подключат 37 камер во дворах и 138 в подъездах», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Установка видеокамер будет осуществляться в рамках программы «Мой двор». Она предусматривает комплексный подход к благоустройству дворов многоквартирных домов. В программу комплексного благоустройства попало 403 многоквартирных дома и 76 дворовых территорий.

Безопасность жителей ЯНАО является одним из основных приоритетов. На въезде в ЯНАО запустят новейший инспекционно-досмотровый комплекс, к единой системе наблюдения уже подключено более трех тысяч видеокамер.

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В городах ЯНАО установят во дворах и подъездах жилых домов видеокамеры с распознаванием лиц. Программа стартует в этом году, ее реализация рассчитана на пять лет, сообщает пресс-служба окружного правительства. «За пять лет к системе видеонаблюдения подключат 225 камер во дворах и 1154 камеры в подъездах многоквартирных домов. К установке видеокамер приступят уже в этом году — в Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде, Лабытнанги и Надыме подключат 37 камер во дворах и 138 в подъездах», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Установка видеокамер будет осуществляться в рамках программы «Мой двор». Она предусматривает комплексный подход к благоустройству дворов многоквартирных домов. В программу комплексного благоустройства попало 403 многоквартирных дома и 76 дворовых территорий. Безопасность жителей ЯНАО является одним из основных приоритетов. На въезде в ЯНАО запустят новейший инспекционно-досмотровый комплекс, к единой системе наблюдения уже подключено более трех тысяч видеокамер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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