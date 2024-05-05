05 мая 2024

В Екатеринбурге начали судить мигрантов, устроивших массовую резню. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное разбирательство отложили из-за того, что один из адвокатов обвиняемых в отпуске
Судебное разбирательство отложили из-за того, что один из адвокатов обвиняемых в отпуске Фото:

В Свердловском областном суде начали судить 28-летних уроженцев Таджикистана Гафорзода Гафора и Илеса Бобиева — участников массовой драки в Екатеринбурге, в которой погибли двое мужчин, еще трое получили ранения. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

Фигурантам вменяют «Убийство двух лиц из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц» и «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений». О подсудимых известно, что один из них, Бобиев, окончил 11 классов, женат, имеет двух малолетних детей. На момент задержания работал охранником. Ранее был несколько раз судим за покушение на кражу (наказание — исправительные работы). Один раз его осудили в Московской области.

Второй подсудимый — Гафор — имеет среднее-специальное образование, женат, есть четверо малолетних детей, нигде не работал. Прописки не имеет: в суде пояснил, что не успел получить регистрацию, потому что был задержан силовиками. Ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Разбирательство было отложено из-за неявки в суд одного из защитников обвиняемых. Она находится в отпуске. Мера пресечения (содержатся в СИЗО) у обоих истекает лишь в середине июня.

По версии органов предварительного расследования, драка с участием девятерых человек произошла в июне прошлого года на улице Академика Бардина. Причиной стал конфликт одного из обвиняемых со знакомым. В руках у фигурантов были ножи.

Фото:

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В Свердловском областном суде начали судить 28-летних уроженцев Таджикистана Гафорзода Гафора и Илеса Бобиева — участников массовой драки в Екатеринбурге, в которой погибли двое мужчин, еще трое получили ранения. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. Фигурантам вменяют «Убийство двух лиц из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц» и «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений». О подсудимых известно, что один из них, Бобиев, окончил 11 классов, женат, имеет двух малолетних детей. На момент задержания работал охранником. Ранее был несколько раз судим за покушение на кражу (наказание — исправительные работы). Один раз его осудили в Московской области. Второй подсудимый — Гафор — имеет среднее-специальное образование, женат, есть четверо малолетних детей, нигде не работал. Прописки не имеет: в суде пояснил, что не успел получить регистрацию, потому что был задержан силовиками. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Разбирательство было отложено из-за неявки в суд одного из защитников обвиняемых. Она находится в отпуске. Мера пресечения (содержатся в СИЗО) у обоих истекает лишь в середине июня. По версии органов предварительного расследования, драка с участием девятерых человек произошла в июне прошлого года на улице Академика Бардина. Причиной стал конфликт одного из обвиняемых со знакомым. В руках у фигурантов были ножи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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