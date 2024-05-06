После атаки дронов в Белгородской области погибли шесть человек, десятки ранены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, разведчик бпла, дрон военный
Шесть человек убиты и 33 ранены при атаке дронов ВСУ на автобус под Белгородом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки дронов на два автомобиля в Белгородской области погибли шесть человек, еще 33 получили ранения. Об этом рассказали в оперштабе.

«Шесть человек погибли при атаке дронов в Белгородской области», — сообщили в оперштабе. Там добавили, что дополнительно пострадали 33 человека. Под удар попали два автомобиля, заключили в штабе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате атаки дронов на два автомобиля в Белгородской области погибли шесть человек, еще 33 получили ранения. Об этом рассказали в оперштабе. «Шесть человек погибли при атаке дронов в Белгородской области», — сообщили в оперштабе. Там добавили, что дополнительно пострадали 33 человека. Под удар попали два автомобиля, заключили в штабе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...