После атаки дронов в Белгородской области погибли шесть человек, десятки ранены

Шесть человек убиты и 33 ранены при атаке дронов ВСУ на автобус под Белгородом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате атаки дронов на два автомобиля в Белгородской области погибли шесть человек, еще 33 получили ранения. Об этом рассказали в оперштабе.
«Шесть человек погибли при атаке дронов в Белгородской области», — сообщили в оперштабе. Там добавили, что дополнительно пострадали 33 человека. Под удар попали два автомобиля, заключили в штабе.
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