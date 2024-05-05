05 мая 2024

С базы «Газпромнефти» под Екатеринбургом похитили 27 тонн топлива

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖД станция Пермь сортировочная. Пермь, железная дорога, дизельное топливо, жд депо, жд цистерна, сортировочная станция
Кто украл бензин и куда он делся, выясняет полиция (архивное фото) Фото:

С нефтебазы «Шабровская», которая принадлежит ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», неизвестные похитили почти 27 тонн топлива. Ущерб составил более 1 млн 200 тысяч рублей, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Неизвестные вскрыли пломбы на цистернах „Шабровской“ нефтебазы под Екатеринбургом. Было похищено 7,3 тонны дизельного топлива ДТ-3-К5 и 19,65 тонны бензина АИ-92-К5. Ущерб составил 1 миллион 230 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.

Преступления были совершены в период с ноября прошлого года по январь нынешнего, однако уголовное дело возбуждено только сейчас. За кражу в особо крупном размере преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

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С нефтебазы «Шабровская», которая принадлежит ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», неизвестные похитили почти 27 тонн топлива. Ущерб составил более 1 млн 200 тысяч рублей, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Неизвестные вскрыли пломбы на цистернах „Шабровской“ нефтебазы под Екатеринбургом. Было похищено 7,3 тонны дизельного топлива ДТ-3-К5 и 19,65 тонны бензина АИ-92-К5. Ущерб составил 1 миллион 230 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства. Преступления были совершены в период с ноября прошлого года по январь нынешнего, однако уголовное дело возбуждено только сейчас. За кражу в особо крупном размере преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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