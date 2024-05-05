С базы «Газпромнефти» под Екатеринбургом похитили 27 тонн топлива

С нефтебазы «Шабровская», которая принадлежит ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», неизвестные похитили почти 27 тонн топлива. Ущерб составил более 1 млн 200 тысяч рублей, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«Неизвестные вскрыли пломбы на цистернах „Шабровской“ нефтебазы под Екатеринбургом. Было похищено 7,3 тонны дизельного топлива ДТ-3-К5 и 19,65 тонны бензина АИ-92-К5. Ущерб составил 1 миллион 230 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.
Преступления были совершены в период с ноября прошлого года по январь нынешнего, однако уголовное дело возбуждено только сейчас. За кражу в особо крупном размере преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.
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