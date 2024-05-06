Правительство РФ направит 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Белгорода

06 мая 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Кабмин РФ выделил 500 млн рублей на поддержку бизнеса в Белгородской области Фото: Георгий Бергал © URA.RU Предприниматели Белгорода могут рассчитывать на субсидии. Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление на выделение средств в размере 500 млн рублей. По словам премьера, рассчитывать на компенсацию смогут те представители бизнеса, которые пострадали от нападения ВСУ. Информация представлена в телеграм-канале правительства. «Право на эту меру получили пострадавшие от украинских обстрелов предприятия и представители бизнеса, работающие в сфере потребительского рынка, если их доходы в 2023 году снизились более чем на 30% по сравнению с 2022 годом. Сроки платежей перенесли на один год с возможностью их уплаты в рассрочку в течение еще одного года (равными частями ежемесячно)», — сказано в сообщение пресс-службы. Всего на развитие региона предполагается направить порядка 6 миллиардов рублей. Уже в апреле правительство выделило более 2 млрд рублей на поддержку Белгорода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматели Белгорода могут рассчитывать на субсидии. Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление на выделение средств в размере 500 млн рублей. По словам премьера, рассчитывать на компенсацию смогут те представители бизнеса, которые пострадали от нападения ВСУ. Информация представлена в телеграм-канале правительства. «Право на эту меру получили пострадавшие от украинских обстрелов предприятия и представители бизнеса, работающие в сфере потребительского рынка, если их доходы в 2023 году снизились более чем на 30% по сравнению с 2022 годом. Сроки платежей перенесли на один год с возможностью их уплаты в рассрочку в течение еще одного года (равными частями ежемесячно)», — сказано в сообщение пресс-службы. Всего на развитие региона предполагается направить порядка 6 миллиардов рублей. Уже в апреле правительство выделило более 2 млрд рублей на поддержку Белгорода.