Правительство РФ направит 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Белгорода

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Беседа М.В. Мишустина с премьер-министром Монголии Лувсаннасрайн Оюун-Эрдэнэ. Бишкек, мишустин михаил, топ
Кабмин РФ выделил 500 млн рублей на поддержку бизнеса в Белгородской области Фото:

Предприниматели Белгорода могут рассчитывать на субсидии. Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление на выделение средств в размере 500 млн рублей. По словам премьера, рассчитывать на компенсацию смогут те представители бизнеса, которые пострадали от нападения ВСУ. Информация представлена в телеграм-канале правительства.

«Право на эту меру получили пострадавшие от украинских обстрелов предприятия и представители бизнеса, работающие в сфере потребительского рынка, если их доходы в 2023 году снизились более чем на 30% по сравнению с 2022 годом. Сроки платежей перенесли на один год с возможностью их уплаты в рассрочку в течение еще одного года (равными частями ежемесячно)», — сказано в сообщение пресс-службы.

Всего на развитие региона предполагается направить порядка 6 миллиардов рублей. Уже в апреле правительство выделило более 2 млрд рублей на поддержку Белгорода.

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Предприниматели Белгорода могут рассчитывать на субсидии. Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление на выделение средств в размере 500 млн рублей. По словам премьера, рассчитывать на компенсацию смогут те представители бизнеса, которые пострадали от нападения ВСУ. Информация представлена в телеграм-канале правительства. «Право на эту меру получили пострадавшие от украинских обстрелов предприятия и представители бизнеса, работающие в сфере потребительского рынка, если их доходы в 2023 году снизились более чем на 30% по сравнению с 2022 годом. Сроки платежей перенесли на один год с возможностью их уплаты в рассрочку в течение еще одного года (равными частями ежемесячно)», — сказано в сообщение пресс-службы. Всего на развитие региона предполагается направить порядка 6 миллиардов рублей. Уже в апреле правительство выделило более 2 млрд рублей на поддержку Белгорода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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