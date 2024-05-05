Жители ХМАО устроили ажиотаж с арендой коттеджей на майские праздники

06 мая 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Жители забронировали практически все дома на базах отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте жители разобрали практически все загородные коттеджи на майские праздники. Журналист URA.RU связался с несколькими базами отдыха и выяснил, есть ли свободные дома и во сколько обойдутся сутки проживания. «На 9 и 10 числа занято все. Есть свободный домик на 11 число. В сутки 20 тысяч. Дом, баня, купель. На десять посадочных мест», — сообщили на базе отдыха «Олимпийская деревня». На базах отдыха «Barsovskoe» в Барсово и «Парус», что на границе с Нефтеюганским районом, журналисту агентства сообщили, что мест на 9, 10 и 11 числа мая нет. Это оказались самые востребованные места отдыха. Там вдобавок к дому и сауне есть возможность арендовать квадроцикл или, как в «Парусе», посетить зоопарк. Между тем остались места на базах отдыха «Королевские бани», «Глухомань» и «Валикас». В «Королевских банях» остался один дом на 9 мая. Но за него придется заплатить от 35 до 40 тысяч рублей. «В праздничные дни цены дороже», — прокомментировал администратор. В «Глухомани» также сообщили, что дешевых коттеджей нет, но места еще есть. «На 9 один коттедж „Деревенский“ остался. Рассчитан на 15 человек. Цена его 30 тысяч рублей, но на него есть скидка 20 процентов, и обойдется он в 24 тысячи. На 10-е самый дешевый коттедж до 10 человек, 16 тысяч рублей. А 11-го тоже есть за 16 тысяч рублей», — сообщили на базе отдыха. Остались свободными коттеджи и на базе отдыха «Валикас». Там предлагается два вида домов. Первые с сауной, а вторые с полноценной кухней. Стоимость первых варьируется от 15 до 18 тысяч рублей. Вторые по 20 тысяч. «Коттедж с сауной свободен с 9 по 10 число. А дом с полноценной кухней свободен также 9 числа, но там нет сауны», — сообщил администратор «Валикас». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте жители разобрали практически все загородные коттеджи на майские праздники. Журналист URA.RU связался с несколькими базами отдыха и выяснил, есть ли свободные дома и во сколько обойдутся сутки проживания. «На 9 и 10 числа занято все. Есть свободный домик на 11 число. В сутки 20 тысяч. Дом, баня, купель. На десять посадочных мест», — сообщили на базе отдыха «Олимпийская деревня». На базах отдыха «Barsovskoe» в Барсово и «Парус», что на границе с Нефтеюганским районом, журналисту агентства сообщили, что мест на 9, 10 и 11 числа мая нет. Это оказались самые востребованные места отдыха. Там вдобавок к дому и сауне есть возможность арендовать квадроцикл или, как в «Парусе», посетить зоопарк. Между тем остались места на базах отдыха «Королевские бани», «Глухомань» и «Валикас». В «Королевских банях» остался один дом на 9 мая. Но за него придется заплатить от 35 до 40 тысяч рублей. «В праздничные дни цены дороже», — прокомментировал администратор. В «Глухомани» также сообщили, что дешевых коттеджей нет, но места еще есть. «На 9 один коттедж „Деревенский“ остался. Рассчитан на 15 человек. Цена его 30 тысяч рублей, но на него есть скидка 20 процентов, и обойдется он в 24 тысячи. На 10-е самый дешевый коттедж до 10 человек, 16 тысяч рублей. А 11-го тоже есть за 16 тысяч рублей», — сообщили на базе отдыха. Остались свободными коттеджи и на базе отдыха «Валикас». Там предлагается два вида домов. Первые с сауной, а вторые с полноценной кухней. Стоимость первых варьируется от 15 до 18 тысяч рублей. Вторые по 20 тысяч. «Коттедж с сауной свободен с 9 по 10 число. А дом с полноценной кухней свободен также 9 числа, но там нет сауны», — сообщил администратор «Валикас».