Завод из Подмосковья потребовал от ММК 5,4 миллиарда

06 мая 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Иск к ММК может быть связан с условиями контракта 2022 года Фото: Илья Московец © URA.RU Загорский трубный завод из Сергиева Посада (ЗТЗ, Московская область) потребовал от Магнитогорского меткомбината (ММК, Челябинская область) 5,4 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда региона. «Исковое заявление Загорского трубного завода. Сумма иска 5.448.805.080 рублей», — отмечено на сайте суда. Другие подробности процесса в настоящий момент отсутствуют. Иск был подан 2 мая. Источник «Интерфакса» сообщил, что спор связан с поставками стального листа. Контракт был заключен в 2022 году. Рыночная конъюнктура изменилась, но сторонам не удалось достигнуть новых договоренностей об условиях выполнения соглашения. При подготовке материала URA.RU направил запросы обеим сторонам спора. В пресс-службе ММК заявили, что комментировать не станут. Представители управляющей компании ЗТЗ не ответили. Загорский трубный завод, согласно данным СБИС, входит в металлургический холдинг совместно с комбинатом «Уральская Сталь» из Новотроицка (Оренбургская область). Компания находится под управлением УК «Уральская Сталь». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Загорский трубный завод из Сергиева Посада (ЗТЗ, Московская область) потребовал от Магнитогорского меткомбината (ММК, Челябинская область) 5,4 млрд рублей. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда региона. «Исковое заявление Загорского трубного завода. Сумма иска 5.448.805.080 рублей», — отмечено на сайте суда. Другие подробности процесса в настоящий момент отсутствуют. Иск был подан 2 мая. Источник «Интерфакса» сообщил, что спор связан с поставками стального листа. Контракт был заключен в 2022 году. Рыночная конъюнктура изменилась, но сторонам не удалось достигнуть новых договоренностей об условиях выполнения соглашения. При подготовке материала URA.RU направил запросы обеим сторонам спора. В пресс-службе ММК заявили, что комментировать не станут. Представители управляющей компании ЗТЗ не ответили. Загорский трубный завод, согласно данным СБИС, входит в металлургический холдинг совместно с комбинатом «Уральская Сталь» из Новотроицка (Оренбургская область). Компания находится под управлением УК «Уральская Сталь».