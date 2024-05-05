05 мая 2024

Ямальские чиновники ждут повышения зарплаты

Зарплаты госслужащих в ЯНАО вырастут осенью
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО чиновникам осенью поднимут зарплаты Фото:

Чиновникам ЯНАО проиндексируют зарплаты, соответствующий проект документа проходит антикоррупционную экспертизу. В случае одобрения постановления губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, зарплаты госслужащих вырастут с 1 октября на 4%.

«Проектом постановления предусмотрена индексация на 4% должностных окладов и ставок заработной платы работников бюджетной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития региона на 2024 год. Индексация будет проведена с 1 октября 2024 года», — прокомментировала пресс-служба губернатора ЯНАО документ, опубликованный на официальном сайте.

Под действие постановления попадают работники государственных учреждений; лица, замещающие государственные должности; государственные гражданские служащие, в том числе те, оплата труда которых осуществляется в особом порядке; работники органов государственной власти и иных госорганов, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы. Проиндексируют и зарплаты работников, осуществляющих транспортное обслуживание ямальских представительств.

С 1 октября 2023 года зарплаты чиновников в ЯНАО были проиндексированы на 6,1%. Это было связано с увеличением роста цен.

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Чиновникам ЯНАО проиндексируют зарплаты, соответствующий проект документа проходит антикоррупционную экспертизу. В случае одобрения постановления губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, зарплаты госслужащих вырастут с 1 октября на 4%. «Проектом постановления предусмотрена индексация на 4% должностных окладов и ставок заработной платы работников бюджетной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития региона на 2024 год. Индексация будет проведена с 1 октября 2024 года», — прокомментировала пресс-служба губернатора ЯНАО документ, опубликованный на официальном сайте. Под действие постановления попадают работники государственных учреждений; лица, замещающие государственные должности; государственные гражданские служащие, в том числе те, оплата труда которых осуществляется в особом порядке; работники органов государственной власти и иных госорганов, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы. Проиндексируют и зарплаты работников, осуществляющих транспортное обслуживание ямальских представительств. С 1 октября 2023 года зарплаты чиновников в ЯНАО были проиндексированы на 6,1%. Это было связано с увеличением роста цен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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