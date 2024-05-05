Ямальские чиновники ждут повышения зарплаты

Зарплаты госслужащих в ЯНАО вырастут осенью

В ЯНАО чиновникам осенью поднимут зарплаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Чиновникам ЯНАО проиндексируют зарплаты, соответствующий проект документа проходит антикоррупционную экспертизу. В случае одобрения постановления губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, зарплаты госслужащих вырастут с 1 октября на 4%.

«Проектом постановления предусмотрена индексация на 4% должностных окладов и ставок заработной платы работников бюджетной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития региона на 2024 год. Индексация будет проведена с 1 октября 2024 года», — прокомментировала пресс-служба губернатора ЯНАО документ, опубликованный на официальном сайте.

Под действие постановления попадают работники государственных учреждений; лица, замещающие государственные должности; государственные гражданские служащие, в том числе те, оплата труда которых осуществляется в особом порядке; работники органов государственной власти и иных госорганов, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы. Проиндексируют и зарплаты работников, осуществляющих транспортное обслуживание ямальских представительств.

С 1 октября 2023 года зарплаты чиновников в ЯНАО были проиндексированы на 6,1%. Это было связано с увеличением роста цен.