10 октября 2022

Власти ЯНАО увеличат госслужащим зарплаты из-за роста цен

© Служба новостей «URA.RU»
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На 6,1% увеличатся оклады чиновников Фото:

Чиновникам и депутатам ЯНАО со следующего года увеличат оклады на 6,1%. Как сообщается на сайте правительства округа, данная мера связана с ростом цен на товары и услуги в стране.

«Правительством ЯНАО запланирована индексация окладов сотрудников организаций, которые финансируются из средств окружного бюджета. Размер окладов увеличится на 6,1%. Изменения вступят в силу с 1 октября 2023 года», — говорится в сообщении.

В документе сказано, что индексация проводится в связи с ростом цен на товары и услуги. Увеличатся оклады работников госучреждений, госслужащих и сотрудников, занимающих должности служащих, профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам в законодательном собрании округа. Также увеличится денежное содержание лиц, замещающих государственные должности и оклады работников, осуществляющих транспортное обслуживание представительств регионов.

Также в постановлении сказано, что при повышении размеров окладов, ставки зарплаты подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. «Рекомендовать главам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе принять до 01 ноября 2022 года аналогичные решения», — отмечено в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что на лечение чиновников ЯНАО из бюджета региона выделят 31 миллион рублей. Полис ДМС при этом получат 2104 ямальских госслужащих.

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Чиновникам и депутатам ЯНАО со следующего года увеличат оклады на 6,1%. Как сообщается на сайте правительства округа, данная мера связана с ростом цен на товары и услуги в стране. «Правительством ЯНАО запланирована индексация окладов сотрудников организаций, которые финансируются из средств окружного бюджета. Размер окладов увеличится на 6,1%. Изменения вступят в силу с 1 октября 2023 года», — говорится в сообщении. В документе сказано, что индексация проводится в связи с ростом цен на товары и услуги. Увеличатся оклады работников госучреждений, госслужащих и сотрудников, занимающих должности служащих, профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам в законодательном собрании округа. Также увеличится денежное содержание лиц, замещающих государственные должности и оклады работников, осуществляющих транспортное обслуживание представительств регионов. Также в постановлении сказано, что при повышении размеров окладов, ставки зарплаты подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. «Рекомендовать главам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе принять до 01 ноября 2022 года аналогичные решения», — отмечено в документе. Ранее URA.RU сообщало, что на лечение чиновников ЯНАО из бюджета региона выделят 31 миллион рублей. Полис ДМС при этом получат 2104 ямальских госслужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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