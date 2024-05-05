Власти раскрыли зарплату будущего директора депсоцразвития ХМАО

Власти ХМАО готовы платить директору депсоцразвития 300 тысяч рублей в месяц

06 мая 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО готовы платить директору депсоцразвития 300 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти раскрыли зарплату будущего директора департамента социального развития ХМАО. Преемнику ушедшей на пенсию Терезы Пономаревой готовы платить от 200 до 300 тысяч рублей ежемесячно, указано на портале «Госслужба». «Директор департамента соцразвития — от 200 000 до 300 000 руб. Прием документов с 26 апреля по 13 мая 2024 год», — указано на сайте. Соискатель на пост главы департамента должен иметь не менее четырех лет опыта работы на госслужбе и столько же — работы по специальности. Образование — не ниже специалиста или магистра. Кандидат должен знать основы Конституции РФ, законодательства о гражданской службе, противодействия коррупции и другие нормативно-правовые акты, относящиеся к области деятельности. При этом доходы прежнего директора депсоцразвития Терезы Пономаревой по последним опубликованным данным из открытых источников превышали указанную в требованиях заработную плату. В 2021 году она заработала около 5,4 млн рублей (в среднем, по 486 тысяч в месяц) из-за различных доплат и премий. Ранее URA.RU писало о старте подачи документов на конкурс по замещению должности директора депсоцразвития Югры. Заявки претендентов принимаются до 13 мая включительно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти раскрыли зарплату будущего директора департамента социального развития ХМАО. Преемнику ушедшей на пенсию Терезы Пономаревой готовы платить от 200 до 300 тысяч рублей ежемесячно, указано на портале «Госслужба». «Директор департамента соцразвития — от 200 000 до 300 000 руб. Прием документов с 26 апреля по 13 мая 2024 год», — указано на сайте. Соискатель на пост главы департамента должен иметь не менее четырех лет опыта работы на госслужбе и столько же — работы по специальности. Образование — не ниже специалиста или магистра. Кандидат должен знать основы Конституции РФ, законодательства о гражданской службе, противодействия коррупции и другие нормативно-правовые акты, относящиеся к области деятельности. При этом доходы прежнего директора депсоцразвития Терезы Пономаревой по последним опубликованным данным из открытых источников превышали указанную в требованиях заработную плату. В 2021 году она заработала около 5,4 млн рублей (в среднем, по 486 тысяч в месяц) из-за различных доплат и премий. Ранее URA.RU писало о старте подачи документов на конкурс по замещению должности директора депсоцразвития Югры. Заявки претендентов принимаются до 13 мая включительно.