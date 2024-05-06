Новым тренером ХК «Трактор» стал Бенуа Гру

Бенуа Гру более 20 лет тренирует команды Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ХК «Трактор» объявили о смене главного тренера. У руля команды встал специалист из НХЛ Бенуа Гру. Что известно о новом тренере клуба — в материале URA.RU.

Карьера игрока

Карьера игрока у Бенуа была недолгой — всего 11 лет. В основном он играл во Франции. После продолжил заниматься хоккеем в качестве тренера.

Начало тренерской карьеры

Бенуа начал свой тренерский путь в 2000 году с юниорской лиги Квебека. Тогда за ним закрепили должность ассистента в «Шавинигане». Проработав там два года, он пошел на повышение, возглавив клуб «Халл», с которым выиграл два чемпионата лиги подряд. Далее возглавил тренерский штаб клуба «Гатино», который привел к победе в 2008 году.

Карьера в молодежной сборной

Пиком карьеры Бенуа считают его руководство молодежной сборной Канады в 2014/2015 году. Тогда «кленовые листья» выиграли чемпионат мира, в финальном матче обыграв сборную России со счетом 5:4.

Взрослый хоккей

Тренировать взрослые команды Бенуа стал в 2016 году. Первым таким клубом для него стал «Сиракьюз», входящий в систему «Тампы Бэй». В нем он провел семь лет. За это время он один раз играл в финале Кубка Колдера, дважды был приглашен на Матч звезд и стал самым побеждающим наставником в истории команды.

Бенуа Гру — новый главный тренер ХК «Трактор» Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

Карьера в НХЛ

За все годы в хоккее Бенуа так и не возглавил команду из НХЛ. Однако возможности для этого были. Он входил в число кандидатов на роль тренера «Оттавы», «Аризоны» и «Детройта». В нем видели того, кто сможет воспитать очередное поколение гениальных хоккеистов.

Личная жизнь Бенуа Гру

Бенуа родился 30 января 1968 года в Канаде. Его сын, Бенуа-Оливье Гру, пошел по его стопам, став профессиональным хоккеистом.