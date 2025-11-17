Путин наградил челябинских медиков, педагога и общественника

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении челябинских медиков, работника культуры и общественного деятеля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Култузаманову Галину Михайловну и Рузавину Светлану Анатольевну», — говорится в подписанном президентом указе. Женщины работают медсестрами в клинической больнице №71 ФМБА (Озерск).