Путин наградил челябинских медиков, педагога и общественника
Указом президента жители Челябинской области награждены госнаградами
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении челябинских медиков, работника культуры и общественного деятеля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Култузаманову Галину Михайловну и Рузавину Светлану Анатольевну», — говорится в подписанном президентом указе. Женщины работают медсестрами в клинической больнице №71 ФМБА (Озерск).
Эдуард Будущев, руководитель Межрегионального управления №71 ФМБА (Озерск), удостоен звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Также звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено преподавателю детской школы искусств «Камертон» Магнитогорска Елене Федюковой. Орденом Почета за активную общественную деятельность награжден заместитель председателя правления челябинской организации «Инвалиды войны» Сергей Резвый.
