Челябинцам придется копить на китайскую машину пять лет, на российскую — год

Жителям Челябинской области придется более пяти лет копить на новый автомобиль Geely Monjaro и чуть больше года на Lada Granta. Об этом URA.RU сообщили эксперты «Авито Авто» и «Авито Работа».

«В третьем квартале 2025 года зарплатное предложение составляет 75 700 рублей. На Lada Granta жителям этого региона получится накопить за 14,3 месяца. Для покупки HAVAL Jolion этот срок составляет 33 месяца, а в случае с Geely Monjaro — 64,1 месяца», — сообщили URA.RU эксперты.

Для проведения исследования использовались данные о средних зарплатах в опубликованных вакансиях. А также рекомендованные розничные цена на машины без учета скидок и акций.

