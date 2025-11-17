Челябинская строительная компания взыскивает с ФКУ «Упрдор» полмиллиарда рублей

Дело рассматривается в областном арбитражном суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Строительная компания «Форвард» обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с иском к ФКУ «Упрдор Южный Урал», в котором требует взыскать почти полмиллиарда рублей. Соответствующая информация появилась в официальном паблике суда.

«ООО Строительная компания „Форвард“ 10 ноября обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ФКУ „Управление федеральных автомобильных дорог „Южный Урал“ Федерального дорожного агентства“ о взыскании 489 263 868 рублей», — говорится на странице суда в соцсети «ВКонтакте». Определением суда 17 ноября оно оставлено без движения до устранения недостатков сроком до 17 декабря текущего года.

Каа сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ «Упрдор», СК «Форвард» обратился в суд с иском об истребовании денежных средств в связи с увеличением стоимости работ по госконтракту от 29 марта 2021 года. Речь идет о капремонте трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на участке км 151+000 — км 202+000.

