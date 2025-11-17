Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Челябинская строительная компания взыскивает с ФКУ «Упрдор» полмиллиарда рублей

17 ноября 2025 в 14:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дело рассматривается в областном арбитражном суде

Дело рассматривается в областном арбитражном суде

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Строительная компания «Форвард» обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с иском к ФКУ «Упрдор Южный Урал», в котором требует взыскать почти полмиллиарда рублей. Соответствующая информация появилась в официальном паблике суда.

«ООО Строительная компания „Форвард“ 10 ноября обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ФКУ „Управление федеральных автомобильных дорог „Южный Урал“ Федерального дорожного агентства“ о взыскании 489 263 868 рублей», — говорится на странице суда в соцсети «ВКонтакте». Определением суда 17 ноября оно оставлено без движения до устранения недостатков сроком до 17 декабря текущего года.

Каа сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ «Упрдор», СК «Форвард» обратился в суд с иском об истребовании денежных средств в связи с увеличением стоимости работ по госконтракту от 29 марта 2021 года. Речь идет о капремонте трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на участке км 151+000 — км 202+000.

Продолжение после рекламы

«Увеличение стоимости работ, как и доводы истца, ФКУ Упрдор „Южный Урал“ находит необоснованными», — отметили в пресс-службе организации. Редакция URA.RU направила запрос также на электронную почту строительной компании «Форвард». Ответ будет опубликован после получения.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал