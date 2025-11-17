Кто временно возглавит ХК «Трактор»: история Рафаэля Рише

Рафаэль Рише временно возглавит ХК «Трактор» Фото: официальный сайт ХК «Трактор»

ХК «Трактор» объявил об уходе с поста главного тренера Бенуа Гру. На ближайшем матче против «Металлурга» командой будет руководить Рафаэль Рише. Что известно о тренере — в материале URA.RU.

Карьера игрока

Карьера Рише в статусе игрока была недолгой: с 2010-го по 2015-й годы выступал в канадских юниорских лигах. После он поменял амплуа, решив стать тренером.

Карьера тренера

В 2015 году Рише стал ассистентом главного тренера «Норд Селектс Бэнтам АА». По ходу карьеры он несколько раз менял команды: работал в «Сент-Жером Пантерес», Акади-Батурст Титан», «Гатино Олимпикс», «Гатино Л»Интрепид». В последней команде он добрался до должности главного тренера. Свою деятельность он совмещал с работой видеотренером сборных Канады U17 и U18.

В сезоне 2024/2025 Рише прибыл в Россию и вошел в тренерский штаб челябинского ХК «Трактор». Вместе с командой он добрался до финала Кубка Гагарина. Но выиграть главный трофей лиги у него не получилось.

Новый виток в карьере?

Рише временно занял место ушедшего в отставку Бенуа Гру. Некоторые считают, что это хорошая возможность для молодого специалиста «показать себя».