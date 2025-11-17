Кто временно возглавит ХК «Трактор»: история Рафаэля Рише
Рафаэль Рише временно возглавит ХК «Трактор»
Фото: официальный сайт ХК «Трактор»
ХК «Трактор» объявил об уходе с поста главного тренера Бенуа Гру. На ближайшем матче против «Металлурга» командой будет руководить Рафаэль Рише. Что известно о тренере — в материале URA.RU.
Карьера игрока
Карьера Рише в статусе игрока была недолгой: с 2010-го по 2015-й годы выступал в канадских юниорских лигах. После он поменял амплуа, решив стать тренером.
Карьера тренера
В 2015 году Рише стал ассистентом главного тренера «Норд Селектс Бэнтам АА». По ходу карьеры он несколько раз менял команды: работал в «Сент-Жером Пантерес», Акади-Батурст Титан», «Гатино Олимпикс», «Гатино Л»Интрепид». В последней команде он добрался до должности главного тренера. Свою деятельность он совмещал с работой видеотренером сборных Канады U17 и U18.
В сезоне 2024/2025 Рише прибыл в Россию и вошел в тренерский штаб челябинского ХК «Трактор». Вместе с командой он добрался до финала Кубка Гагарина. Но выиграть главный трофей лиги у него не получилось.
Новый виток в карьере?
Рише временно занял место ушедшего в отставку Бенуа Гру. Некоторые считают, что это хорошая возможность для молодого специалиста «показать себя».
Ранее главный тренер «Трактора» Бенуа Гру объявил о том, что покидает клуб. Причиной ухода он назвал накопившуюся усталость. Это произошло на следующий день после того, как «Трактор» на своем поле уступил со счетом 1:5 «Автомобилисту» (Екатеринбург).
