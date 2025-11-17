Налоговая закрывает выезд из РФ экс-депутату челябинского ЗСО Завгородней

Налоговая блокирует передвижения Татьяны Завгородней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Налоговая служба в Центральном райсуде Челябинска просит временно закрыть выезд из РФ бывшему депутату местного парламента Татьяне Завгородней. Как пояснили URA.RU в пресс-службе суда, причиной стали неуплаченные налоги. При этом по факту уклонения от уплаты налогов в отношении Завгородней и ее мужа, экс-депутата гордумы Челябинска Олега Иванова, идет отдельный уголовный процесс.

«Истец в лице МИФНС № 32 по Челябинской области просит установить для Завгородней временное ограничение на выезд из РФ. До исполнения обязательств по исполнительным производствам о взыскании задолженности за счет имущества налогоплательщика», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Первым под следствие по делу об уклонении от уплаты налогов попал Иванов. В 2022 году его задержали сотрудники УФСБ по региону. После появились данные о причастности к махинациям его жены — Завгородней. Первое время супруги находились под домашним арестом. Но глава семейства нарушил наложенные судом ограничения и «загремел» в СИЗО. Завгородняя же добилась перевода ее под запрет определенных действий.

