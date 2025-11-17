Уголовное дело на трех челябинцев, вымогавших с битой деньги у подростков, направлено в суд

Трое мужчин похитили двух подростков и требовали деньги (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело с обвинениями трех жителей Челябинска в похищении подростков и вымогательстве денег при помощи угроз и ударов битой направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Следователем следственного отдела по Калининскому району Челябинска завершено расследование уголовного дела в отношении троих 19-, 23- и 33-летних местных жителей, обвиняемых похищении человека и вымогательстве. Уголовное дело направлено в суд», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 16 апреля трое челябинцев, действуя группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений, похитили 16-летнего парня и его подруги возле одному из домов на улице Российской. Они запихнули парня в багажник одной машины, а девушку — в салон другой, и увезли в гаражи на улице Механической.

Продолжение после рекламы