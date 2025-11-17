Уголовное дело на трех челябинцев, вымогавших с битой деньги у подростков, направлено в суд
Трое мужчин похитили двух подростков и требовали деньги (архивное фото)
Уголовное дело с обвинениями трех жителей Челябинска в похищении подростков и вымогательстве денег при помощи угроз и ударов битой направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.
«Следователем следственного отдела по Калининскому району Челябинска завершено расследование уголовного дела в отношении троих 19-, 23- и 33-летних местных жителей, обвиняемых похищении человека и вымогательстве. Уголовное дело направлено в суд», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, 16 апреля трое челябинцев, действуя группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений, похитили 16-летнего парня и его подруги возле одному из домов на улице Российской. Они запихнули парня в багажник одной машины, а девушку — в салон другой, и увезли в гаражи на улице Механической.
Там они избили парня битой по голове и выстрелил обоим в ноги из пневматики, требуя срочно найти и отдать 160 тысяч рублей. Девушке удалось позвонить знакомым и рассказать о том, что у них вымогают деньги, о чем стало известно мучителям. Они тут же отпустили потерпевших, однако чуть позже были задержаны, а затем арестованы. За ходом расследования наблюдают в центральном ведомстве СКР.
