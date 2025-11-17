Бенуа Гру назвал причину ухода из «Трактора»: чувствую себя чрезвычайно уставшим

Бенуа Гру попрощался с Челябинском Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ХК «Трактор» официально подтвердил отставку главного тренера Бенуа Гру. Как признался сам специалист, он чувствует себя чрезвычайно уставшим. Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, и.о. главного тренера «Трактора» в матче против «Металлурга» будет Рафаэль Рише.

«Сегодня я принял решение сложить с себя полномочия главного тренера „Трактора“. В последнее время я больше не вижу себя человеком, который должен возглавлять команду. Я чувствую себя чрезвычайно уставшим — и морально, и физически», — приводит слова Гру пресс-служба клуба.

Специалист поблагодарил всех болельщиков «Трактора» и Челябинск за поддержку. Отдельные слова благодарности он выразил руководству за доверие. «„Трактор“ останется ярким воспоминанием для меня на всю жизнь», — отметил тренер.

Продолжение после рекламы