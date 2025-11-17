Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Спорт

Бенуа Гру назвал причину ухода из «Трактора»: чувствую себя чрезвычайно уставшим

Бенуа Гру уходит из ХК «Трактора из-за моральной и физической усталости
17 ноября 2025 в 18:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Бенуа Гру попрощался с Челябинском

Бенуа Гру попрощался с Челябинском

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ХК «Трактор» официально подтвердил отставку главного тренера Бенуа Гру. Как признался сам специалист, он чувствует себя чрезвычайно уставшим. Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, и.о. главного тренера «Трактора» в матче против «Металлурга» будет Рафаэль Рише.

«Сегодня я принял решение сложить с себя полномочия главного тренера „Трактора“. В последнее время я больше не вижу себя человеком, который должен возглавлять команду. Я чувствую себя чрезвычайно уставшим — и морально, и физически», — приводит слова Гру пресс-служба клуба.

Специалист поблагодарил всех болельщиков «Трактора» и Челябинск за поддержку. Отдельные слова благодарности он выразил руководству за доверие. «„Трактор“ останется ярким воспоминанием для меня на всю жизнь», — отметил тренер.

Продолжение после рекламы

Новости об уходе Гру появились в telegram-каналах 17 ноября. Ряд СМИ связал отставку с конфликтом с руководством.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал