Армия и оружие

В Челябинске 15 застройщиков предоставят скидку на жилье участникам СВО

17 ноября 2025 в 20:34
За условиями скидок можно обратиться в любую районную администрацию в Челябинске

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 15 строительных компаний готовы предоставить скидку на покупку жилья участникам СВО. Новая мера социальной поддержки распространяется на граждан, подписавших контракт с Минобороны с 1 ноября до 25 декабря 2025 года, пояснили URA.RU в администрации областного центра.

«При покупке квартиры участники СВО могут получить специальную скидку от одной из 15 компаний-застройщиков в Челябинске. Это еще один шаг для улучшения жилищных условий защитников Отечества и их семей», — заявили в пресс-службе мэрии.

За более подробной информацией можно обратиться в администрацию любого из семи районов мегаполиса. Там предоставят и список фирм-партнеров, и размер скидки на то или иное жилое помещение.

Продолжение после рекламы

В октябре в Челябинской области также существенно увеличили размер выплат из муниципальных и регионального бюджетов заключившим контракт. С учетом зарплаты, доход челябинских контрактников в первый год службы составит 6 миллионов рублей. В регионе действуют и другие меры поддержки участников СВО и их семей: выплаты на установку внутридомового газового оборудования, единовременные начисления каждому ребенку участника спецоперации, путевки в детский лагерь отдыха, бесплатный проезд и так далее.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

