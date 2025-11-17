В Челябинске 15 застройщиков предоставят скидку на жилье участникам СВО
За условиями скидок можно обратиться в любую районную администрацию в Челябинске
В Челябинске 15 строительных компаний готовы предоставить скидку на покупку жилья участникам СВО. Новая мера социальной поддержки распространяется на граждан, подписавших контракт с Минобороны с 1 ноября до 25 декабря 2025 года, пояснили URA.RU в администрации областного центра.
«При покупке квартиры участники СВО могут получить специальную скидку от одной из 15 компаний-застройщиков в Челябинске. Это еще один шаг для улучшения жилищных условий защитников Отечества и их семей», — заявили в пресс-службе мэрии.
За более подробной информацией можно обратиться в администрацию любого из семи районов мегаполиса. Там предоставят и список фирм-партнеров, и размер скидки на то или иное жилое помещение.
В октябре в Челябинской области также существенно увеличили размер выплат из муниципальных и регионального бюджетов заключившим контракт. С учетом зарплаты, доход челябинских контрактников в первый год службы составит 6 миллионов рублей. В регионе действуют и другие меры поддержки участников СВО и их семей: выплаты на установку внутридомового газового оборудования, единовременные начисления каждому ребенку участника спецоперации, путевки в детский лагерь отдыха, бесплатный проезд и так далее.
