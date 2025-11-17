Элитную «однушку» площадью 60 квадратов в среднем можно купить за 14 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска многие современные жилые комплексы относятся к категории комфорт- и бизнес-класса. Их отличие — просторные планировки, дизайнерские интерьеры и панорамные виды. Один из наиболее выгодных и интересных вариантов — однокомнатная квартира площадью 60 квадратных метров за 13 990 000 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Элитное жилье расположено в Центральном районе на проспекте героя России Родионова, 4. Это квартира на 22 этаже современного дома, с французским балконом и хорошим. Интерьер выполнен по индивидуальному проекту», — сообщили в пресс-службе.

Еще один интересный и более дорогой вариант — двухкомнатная квартира площадью почти 73 квадратных метра за 27 миллионов рублей. Она расположена в одном из самых престижных жилых комплексов города на улице Лесопарковой. Квартира с дизайнерским ремонтом, панорамными окнами и современной кухней-гостиной. Район окружён зелёными зонами и имеет развитую инфраструктуру — от детских садов до спортивных клубов.

Самая дорогая четырехкомнатная квартира площадью 160 квадратных метров продается в элитном ЖК «Лесопарковый». За нее придется отдать 61 миллион рублей. Просторное жильё с потолками до пяти метров, сауной, двумя санузлами и кухней-гостиной в 40 квадратных метров создает ощущение загородного дома в центре города. Интерьер выполнен в премиальных материалах, а панорамные окна открывают вид на солнечную сторону Челябинска.