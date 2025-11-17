Логотип РИА URA.RU
Депутат гордумы Челябинска Барбашин призвал горожан не выходить на тонкий лед

17 ноября 2025 в 18:14
Депутат Барбашин и другие члены комиссии обсудили проведение сезонного мероприятия «Тонкий лед»

Фото: пресс-служба Челябинской городской думы

Председатель комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике гордумы Челябинска Артем Барбашин провел заседание, посвященное мерам безопасности на водоемах в осенне-зимний период. Как сообщает пресс-служба гордумы, с 20 ноября в городе начнутся рейды по предотвращению выхода на тонкий лед.

«Обращаясь к нашим челябинцам, особенно любителям зимней рыбалки, я прошу отнестись к своей безопасности ответственно. Берегите себя, не подавайте дурного примера своим детям — не выходите на неокрепший лед!» — призвал Барбашин.

Начальник управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Валентин Гриднев доложил о принятых мерах. На водоемах Челябинска установлены запрещающие знаки, а также на 12 городских водных объектах спасатели ежедневно проверяют состояние льда. За выход на лед тоньше семи сантиметров предусмотрен штраф до двух тысяч рублей.

Параллельно ведется профилактическая работа в школах. Для детей проводят тематические классные часы, а предупреждения об опасности выхода на неокрепший лед размещают в мессенджерах и на уличных экранах. Специалисты прогнозируют, что безопасная толщина льда сформируется не раньше 5 декабря.

