Бенуа Гру покидает ХК «Трактор»

17 ноября 2025 в 17:18
Бенау Гру покидает пост главного тренера ХК «Трактор»

Бенау Гру покидает пост главного тренера ХК «Трактор»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главный тренер ХК «Трактор» Бенуа Гру покидает команду. Он уведомил об этом руководство клуба, сообщает ряд telegram-каналов. Источник URA.RU подтвердил эту информацию.  

«Бенуа Гру покидает „Трактор“. Он уже уведомил об этом руководство клуба», — рассказал источник.  

По данным инсайдеров, причиной стали семейные обстоятельства. При этом в клубе пытаются уговорить специалиста остаться.

URA.RU направило запрос в пресс-службу клуба. Там сообщили, что вскоре появится официальная позиция по данному вопросу.

