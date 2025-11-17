Бенуа Гру покидает ХК «Трактор»
Бенау Гру покидает пост главного тренера ХК «Трактор»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Главный тренер ХК «Трактор» Бенуа Гру покидает команду. Он уведомил об этом руководство клуба, сообщает ряд telegram-каналов. Источник URA.RU подтвердил эту информацию.
«Бенуа Гру покидает „Трактор“. Он уже уведомил об этом руководство клуба», — рассказал источник.
По данным инсайдеров, причиной стали семейные обстоятельства. При этом в клубе пытаются уговорить специалиста остаться.
URA.RU направило запрос в пресс-службу клуба. Там сообщили, что вскоре появится официальная позиция по данному вопросу.
