Текслер осмотрел мини-футбольное поле и Дом культуры в селе Шумово

Дом культуры пользуется популярность у детей и взрослых, говорит Текслер Фото: Правительство Челябинской области © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел новые социальные объекты в селе Шумово Красноармейского района. Текслер посетил новое мини-футбольное поле на базе местной школы и модульный Дом культуры, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.

«Губернатор Текслер в рамках рабочей поездки осмотрел новые объекты социальной инфраструктуры в селе Шумово. Это мини-футбольное поле на базе Шумовской средней школы и модульный Дом культуры», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области.

Спортивный объект создан в рамках программы инициативного бюджетирования. На школьной территории в эксплуатацию мини-футбольное поле, оснащенное беговой дорожкой и системой освещения. Работы выполнены с 1 июля по 1 сентября 2025 года. И уже с сентября в школе села Шумово реализуется программа допобразования «Юный футболист», в которой занимаются 37 детей.

Продолжение после рекламы

Отдельно губернатор осмотрел Шумовский Дом культуры. Он был введен в эксплуатацию в рамках госпрограммы «Развитие культуры в Челябинской области» за пять месяцев. Открытие приурочили ко Дню Победы. Общая площадь объекта 576,3 квадратных метров, зал рассчитан на 200 человек. Приобретено также новое оборудование и музыкальные инструменты, отметил Текслер. «Помимо самого объекта, приобретено новое оборудование, музыкальные инструменты, а самое главное, видна потребность. Жители обращают внимание, что сразу эти объекты заполняются, заполняются и детьми, и взрослыми», — губернатор.

В 2025 году в рамках региональной программы предусмотрен ввод пяти новых быстровозводимых домов культуры. Два объекта уже открыты.