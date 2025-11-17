В Челябинске водитель джипа насмерть сбил пенсионерку
В Челябинске водитель джипа насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, водитель автомобиля „Chery Tiggo 4 Pro“, мужчина 1978 года рождения, совершил наезд на пешехода, 71-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии женщина от полученных травм скончалась», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным городской Госавтоинспекции, авария произошла около 11:50 возле дома №35 по улице Гагарина. На место происшествия выезжал врио начальника ГАИ Челябинска майор полиции Артем Петров. Сотрудники ведомства и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства аварии.
