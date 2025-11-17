Логотип РИА URA.RU
Общество

Транспорт

В Челябинске на три недели изменятся маршруты двух автобусов

17 ноября 2025 в 17:42
Маршруты автобусов изменятся на три недели

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске из-за строительных работ на теплосетях на три недели изменятся маршруты автобусов № 61 и 483. Об этом предупредили на официальной странице Челябинского общественного транспорта.

«С 18 часов 17 ноября до 8 часов 6 декабря закрыто движение транспорта по Чистопольской от дома № 27 (спорткомплекс „Сигнал“) до пересечения с улицей Новороссийской. Строительные работы на теплосетях», — уточнили в пресс-службе организации.

Маршрут № 61 поедет от улицы Чистопольская через улицы Новороссийская — Дербентская — Василевского и в поселок Сухомесово. Маршрут № 483 отправится из Парка Гагарина на улицу Новороссийская — Дербентская — Василевского и в  Старокамышинск. Посадка и высадка пассажиров осуществляется на улице Дербентской: возле домов № 46 и № 49, а также рядом со спорткомплексом «Сигнал» (в обоих направлениях). Марщруты автобусов № 19, 58 и 81 не изменятся.

