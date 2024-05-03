03 мая 2024

Челябинскую область накроют ночные заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый снег. Курган, заморозки, первый снег
5 и 6 мая в Челябинской области ожидаются заморозки Фото:

В Челябинской области 5 и 6 мая ожидаются заморозки с понижением ночных температур до шести градусов холода. С экстренным предупреждение выступил Челябгидрометцентр. При этом сохраняется угроза подтопления горнозаводской зоны региона.

«Ночью 5—6 мая в большинстве районов Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 6 градусов. На реках горнозаводской зоны местами возможны резкие подъемы уровней воды, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища», — говорится в сообщении синоптиков.

5 мая в северной части Челябинской области выпал снег. Снег был и в Челябинске, но быстро растаял. Ранее ГИБДД обратилась к водителям с просьбой воздержаться от дальних поездок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области 5 и 6 мая ожидаются заморозки с понижением ночных температур до шести градусов холода. С экстренным предупреждение выступил Челябгидрометцентр. При этом сохраняется угроза подтопления горнозаводской зоны региона. «Ночью 5—6 мая в большинстве районов Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 6 градусов. На реках горнозаводской зоны местами возможны резкие подъемы уровней воды, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища», — говорится в сообщении синоптиков. 5 мая в северной части Челябинской области выпал снег. Снег был и в Челябинске, но быстро растаял. Ранее ГИБДД обратилась к водителям с просьбой воздержаться от дальних поездок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...