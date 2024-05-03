Челябинскую область накроют ночные заморозки

В Челябинской области 5 и 6 мая ожидаются заморозки с понижением ночных температур до шести градусов холода. С экстренным предупреждение выступил Челябгидрометцентр. При этом сохраняется угроза подтопления горнозаводской зоны региона.
«Ночью 5—6 мая в большинстве районов Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 6 градусов. На реках горнозаводской зоны местами возможны резкие подъемы уровней воды, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища», — говорится в сообщении синоптиков.
5 мая в северной части Челябинской области выпал снег. Снег был и в Челябинске, но быстро растаял. Ранее ГИБДД обратилась к водителям с просьбой воздержаться от дальних поездок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!