Пермяки стали реже продавать дачи и загородные дома

В Перми на 13,4% снизился объем предложения на рынке загородной недвижимости

06 мая 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Пермяки не спешат продавать участки и дачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Перми стали реже выставлять на продажу дачи и загородные дома. В марте и апреле 2024 года количество объявлений об их продаже снизилось на 13,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал URA.RU руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. «По итогам первых двух месяцев весны 2024 года, количество предложений загородного жилья в Перми сократилось на 13,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего снизилась экспозиция дач — на 30%. Коттеджей стали продавать меньше на 15,3%, а загородных домов — на 4,5%», — отметил Сергей Еремкин. Он добавил, что такая же ситуация сложилась с продажей земельных участков. Их предложение сократилось на 14,6%. Но на рынке таунхаусов, наоборот, наблюдается рост. Так, весной 2024 года количество объявлений о продаже этого вида загородной недвижимости выросло на 3,4%, по сравнению с весной прошлого года. Собеседник агентства отметил, что также наблюдается потеря интереса у покупателей к загородной недвижимости. Больше всего упал спрос на коттеджи — на 54,6%. Дачами стали интересоваться на 49,2% меньше, таунхаусами — на 33%, а земельными участками — на 9,2%. «Сокращение интереса потенциальных покупателей к приобретению загородного жилья и участков связано с удорожанием этих объектов. В Перми рост цен на дома за год составил 46,7%, а на участки — 27,3%», — отметил Сергей Еремкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Перми стали реже выставлять на продажу дачи и загородные дома. В марте и апреле 2024 года количество объявлений об их продаже снизилось на 13,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал URA.RU руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. «По итогам первых двух месяцев весны 2024 года, количество предложений загородного жилья в Перми сократилось на 13,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего снизилась экспозиция дач — на 30%. Коттеджей стали продавать меньше на 15,3%, а загородных домов — на 4,5%», — отметил Сергей Еремкин. Он добавил, что такая же ситуация сложилась с продажей земельных участков. Их предложение сократилось на 14,6%. Но на рынке таунхаусов, наоборот, наблюдается рост. Так, весной 2024 года количество объявлений о продаже этого вида загородной недвижимости выросло на 3,4%, по сравнению с весной прошлого года. Собеседник агентства отметил, что также наблюдается потеря интереса у покупателей к загородной недвижимости. Больше всего упал спрос на коттеджи — на 54,6%. Дачами стали интересоваться на 49,2% меньше, таунхаусами — на 33%, а земельными участками — на 9,2%. «Сокращение интереса потенциальных покупателей к приобретению загородного жилья и участков связано с удорожанием этих объектов. В Перми рост цен на дома за год составил 46,7%, а на участки — 27,3%», — отметил Сергей Еремкин.