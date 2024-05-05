05 мая 2024

Власти Кургана начали готовить Кировский мост к открытию. Фото, видео

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Кировский мост готовят к открытию. Курган
Кировский мост в Кургане закрывали из-за паводка Фото:
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В Кургане из-за снижения уровня воды в Тоболе власти вновь устанавливают ограждения на Кировском мосту, чтобы открыть его в ближайшие дни. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации.

«В связи с тем, что уровень воды в реке Тобол снизился, на Кировском мосту ведутся работы для подготовки к открытию моста. В ближайшие дни, как сообщили в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства, проезд по мосту планируется открыть», — указано в сообщении.

Перед открытием на мосту необходимо восстановить перильное и барьерное ограждение, которое было снято дорожными службами на период прохождения паводка для беспрепятственного пропуска воды. Также до открытия специалистам необходимо будет расчистить проезд со стороны города от мешков с грунтом.

Кировский мост закрыли 8 апреля. В тот же день специалисты и добровольцы начали закладывать его мешками.

Кировский мост готовят к открытию. Курган
Рабочие восстанавливают ограждение на мосту
Фото:

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В Кургане из-за снижения уровня воды в Тоболе власти вновь устанавливают ограждения на Кировском мосту, чтобы открыть его в ближайшие дни. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации. «В связи с тем, что уровень воды в реке Тобол снизился, на Кировском мосту ведутся работы для подготовки к открытию моста. В ближайшие дни, как сообщили в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства, проезд по мосту планируется открыть», — указано в сообщении. Перед открытием на мосту необходимо восстановить перильное и барьерное ограждение, которое было снято дорожными службами на период прохождения паводка для беспрепятственного пропуска воды. Также до открытия специалистам необходимо будет расчистить проезд со стороны города от мешков с грунтом. Кировский мост закрыли 8 апреля. В тот же день специалисты и добровольцы начали закладывать его мешками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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