Власти Кургана начали готовить Кировский мост к открытию. Фото, видео

06 мая 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Кировский мост в Кургане закрывали из-за паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане из-за снижения уровня воды в Тоболе власти вновь устанавливают ограждения на Кировском мосту, чтобы открыть его в ближайшие дни. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации. «В связи с тем, что уровень воды в реке Тобол снизился, на Кировском мосту ведутся работы для подготовки к открытию моста. В ближайшие дни, как сообщили в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства, проезд по мосту планируется открыть», — указано в сообщении. Перед открытием на мосту необходимо восстановить перильное и барьерное ограждение, которое было снято дорожными службами на период прохождения паводка для беспрепятственного пропуска воды. Также до открытия специалистам необходимо будет расчистить проезд со стороны города от мешков с грунтом. Кировский мост закрыли 8 апреля. В тот же день специалисты и добровольцы начали закладывать его мешками. Рабочие восстанавливают ограждение на мосту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане из-за снижения уровня воды в Тоболе власти вновь устанавливают ограждения на Кировском мосту, чтобы открыть его в ближайшие дни. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации. «В связи с тем, что уровень воды в реке Тобол снизился, на Кировском мосту ведутся работы для подготовки к открытию моста. В ближайшие дни, как сообщили в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства, проезд по мосту планируется открыть», — указано в сообщении. Перед открытием на мосту необходимо восстановить перильное и барьерное ограждение, которое было снято дорожными службами на период прохождения паводка для беспрепятственного пропуска воды. Также до открытия специалистам необходимо будет расчистить проезд со стороны города от мешков с грунтом. Кировский мост закрыли 8 апреля. В тот же день специалисты и добровольцы начали закладывать его мешками.