Курганцы закладывают Кировский мост мешками с песком. Видео

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Подготовка к наводнению. СНТ КМЗ-1. Шоссе Тюнина. Курган, половодье, подготовка к паводку, наводнение
Кировский мост перекрывают мешками с песком Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане из-за наводнения Кировский мост закладывают мешками с песком. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель агентства.

«Кировский мост закладывают мешками с песком. Над укреплением дамбы работают десятки горожан», — рассказал читатель URA.RU. Уровень воды в реке Тобол на 14:00 8 апреля составляет 317 см.

Ранее URA.RU писало, что студенты военного центра КГУ укрепляют дамбу в Кургане. Для этого было завезен песок объемом более 100 тонн. Из-за паводка режим ЧС введен по всей Курганской области. В регионе прогнозирует подъем уровня воды до 11 метров и выше. Центр Кургана рискует быть затопленным из-за наводнения, заявил губернатор Вадим Шумков. Вся информация о ситуации с паводком в нашей онлайн-трансляции.

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В Кургане из-за наводнения Кировский мост закладывают мешками с песком. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель агентства. «Кировский мост закладывают мешками с песком. Над укреплением дамбы работают десятки горожан», — рассказал читатель URA.RU. Уровень воды в реке Тобол на 14:00 8 апреля составляет 317 см. Ранее URA.RU писало, что студенты военного центра КГУ укрепляют дамбу в Кургане. Для этого было завезен песок объемом более 100 тонн. Из-за паводка режим ЧС введен по всей Курганской области. В регионе прогнозирует подъем уровня воды до 11 метров и выше. Центр Кургана рискует быть затопленным из-за наводнения, заявил губернатор Вадим Шумков. Вся информация о ситуации с паводком в нашей онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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