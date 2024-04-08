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В Кургане из-за наводнения Кировский мост закладывают мешками с песком. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель агентства. «Кировский мост закладывают мешками с песком. Над укреплением дамбы работают десятки горожан», — рассказал читатель URA.RU. Уровень воды в реке Тобол на 14:00 8 апреля составляет 317 см. Ранее URA.RU писало, что студенты военного центра КГУ укрепляют дамбу в Кургане. Для этого было завезен песок объемом более 100 тонн. Из-за паводка режим ЧС введен по всей Курганской области. В регионе прогнозирует подъем уровня воды до 11 метров и выше. Центр Кургана рискует быть затопленным из-за наводнения, заявил губернатор Вадим Шумков. Вся информация о ситуации с паводком в нашей онлайн-трансляции.