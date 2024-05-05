Никита Михалков высказался о сыне пермского экс-мэра Демкина

Никита Михалков заподозрил родителей Ильи Демкина в нечестном бизнесе

06 мая 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Никита Михалков предполагает, что Илья Демкин не хочет возвращаться в Пермь, так как знает тайны семейного бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Режиссер Никита Михалков в очередном выпуске передачи «Бесогон» затронул скандал вокруг бывшего пермского мэра Алексея Демкина, сын которого Илья заявил в соцсетях: «На хрена мне Пермь». Видео передачи опубликовано в rutube-канале «Бесогон ТВ». Михалков подозревает, что Илья не хочет возвращаться в Пермь, потому что знает какую-то секретную информацию о том, как семейный завод Демкиных ПЗСП строит дома. «А вот не задумывались родители этого молодого человека, а почему он не хочет возвращаться на родину? Может, потому что он знает, как родители эту родину обустраивают? Потому как он понимает, что сделано все не на совесть?» — высказался Никита Михалков. Скандал с сыном Алексея Демкина разгорелся в конце апреля. В своих соцсетях Илья Демкин записал видео панорамы из окна своего дома на Бали, сопроводив его комментарием «На хрена мне Пермь». Алексей Демкин был вынужден оставить пост вице-премьера, который он занимал с июня 2023 года. Илья Демкин продал квартиру в Перми. Источник: rutube-канал «Бесогон ТВ» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Режиссер Никита Михалков в очередном выпуске передачи «Бесогон» затронул скандал вокруг бывшего пермского мэра Алексея Демкина, сын которого Илья заявил в соцсетях: «На хрена мне Пермь». Видео передачи опубликовано в rutube-канале «Бесогон ТВ». Михалков подозревает, что Илья не хочет возвращаться в Пермь, потому что знает какую-то секретную информацию о том, как семейный завод Демкиных ПЗСП строит дома. «А вот не задумывались родители этого молодого человека, а почему он не хочет возвращаться на родину? Может, потому что он знает, как родители эту родину обустраивают? Потому как он понимает, что сделано все не на совесть?» — высказался Никита Михалков. Скандал с сыном Алексея Демкина разгорелся в конце апреля. В своих соцсетях Илья Демкин записал видео панорамы из окна своего дома на Бали, сопроводив его комментарием «На хрена мне Пермь». Алексей Демкин был вынужден оставить пост вице-премьера, который он занимал с июня 2023 года. Илья Демкин продал квартиру в Перми. Источник: rutube-канал «Бесогон ТВ»