05 мая 2024

В ХМАО жители пожаловались в СК на мэрию из-за состояния памятника защитникам Отечества

СК ХМАО проверит мэрию из-за состояния памятника защитникам Отечества
© Служба новостей «URA.RU»
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Вечный огонь. Тюмень , мемориал вов, барельеф, день победы, мемориал воинам
Жители Нефтеюганска пожаловались на состояние памятника защитникам Отечества Фото:

В Нефтеюганске Следственный комитет начал проверку после жалоб жителей на ненадлежащий уход за памятником «Верным сынам Отечества». Об этом сообщает ведомство в своем telegram-канале.

«По поручению руководителя следственного управления Михаила Мокшина Нефтеюганским межрайонным следственным отделом организованы проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает следственный комитет.

Югорчане в соцсетях попросили СК принять меры из-за ненадлежащего содержания памятника «Верным сынам Отечества» в Нефтеюганске. Они сообщали о том, что гранитная облицовка частично разрушена и требует реставрации, а также утверждали, что деньги на ремонт памятника властями выделялись. Следственный комитет проверяет информацию.

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В Нефтеюганске Следственный комитет начал проверку после жалоб жителей на ненадлежащий уход за памятником «Верным сынам Отечества». Об этом сообщает ведомство в своем telegram-канале. «По поручению руководителя следственного управления Михаила Мокшина Нефтеюганским межрайонным следственным отделом организованы проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает следственный комитет. Югорчане в соцсетях попросили СК принять меры из-за ненадлежащего содержания памятника «Верным сынам Отечества» в Нефтеюганске. Они сообщали о том, что гранитная облицовка частично разрушена и требует реставрации, а также утверждали, что деньги на ремонт памятника властями выделялись. Следственный комитет проверяет информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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