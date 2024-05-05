В ХМАО жители пожаловались в СК на мэрию из-за состояния памятника защитникам Отечества

В Нефтеюганске Следственный комитет начал проверку после жалоб жителей на ненадлежащий уход за памятником «Верным сынам Отечества». Об этом сообщает ведомство в своем telegram-канале.
«По поручению руководителя следственного управления Михаила Мокшина Нефтеюганским межрайонным следственным отделом организованы проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает следственный комитет.
Югорчане в соцсетях попросили СК принять меры из-за ненадлежащего содержания памятника «Верным сынам Отечества» в Нефтеюганске. Они сообщали о том, что гранитная облицовка частично разрушена и требует реставрации, а также утверждали, что деньги на ремонт памятника властями выделялись. Следственный комитет проверяет информацию.
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