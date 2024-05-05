05 мая 2024

Росстат: каждый десятый житель Пермского края проживает за чертой бедности

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, милостыня, попрошайка, подземный переход, нищета, бедность, нищий
Десятки тысяч жителей Пермского края имеют доход менее 14 тысяч рублей в месяц Фото:

В Пермском крае почти 250 тысяч человек, или 10% населения, проживают за чертой бедности. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«В абсолютном значении число жителей региона с доходами ниже прожиточного минимума в 2023 году составило 248,8 тысячи человек. Это самый низкий показатель за весь период наблюдений, начиная с 1995 года», — пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на данные Росстата.

В 2023 году граница бедности в Прикамье в среднем составила 13,8 тысячи рублей, информирует статведомство. По данным Пермьстата, численность населения Пермского края в минувшем году составляла 2,5 млн человек.

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В Пермском крае почти 250 тысяч человек, или 10% населения, проживают за чертой бедности. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «В абсолютном значении число жителей региона с доходами ниже прожиточного минимума в 2023 году составило 248,8 тысячи человек. Это самый низкий показатель за весь период наблюдений, начиная с 1995 года», — пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на данные Росстата. В 2023 году граница бедности в Прикамье в среднем составила 13,8 тысячи рублей, информирует статведомство. По данным Пермьстата, численность населения Пермского края в минувшем году составляла 2,5 млн человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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