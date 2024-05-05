Росстат: каждый десятый житель Пермского края проживает за чертой бедности

06 мая 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Десятки тысяч жителей Пермского края имеют доход менее 14 тысяч рублей в месяц Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском крае почти 250 тысяч человек, или 10% населения, проживают за чертой бедности. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «В абсолютном значении число жителей региона с доходами ниже прожиточного минимума в 2023 году составило 248,8 тысячи человек. Это самый низкий показатель за весь период наблюдений, начиная с 1995 года», — пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на данные Росстата. В 2023 году граница бедности в Прикамье в среднем составила 13,8 тысячи рублей, информирует статведомство. По данным Пермьстата, численность населения Пермского края в минувшем году составляла 2,5 млн человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае почти 250 тысяч человек, или 10% населения, проживают за чертой бедности. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «В абсолютном значении число жителей региона с доходами ниже прожиточного минимума в 2023 году составило 248,8 тысячи человек. Это самый низкий показатель за весь период наблюдений, начиная с 1995 года», — пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на данные Росстата. В 2023 году граница бедности в Прикамье в среднем составила 13,8 тысячи рублей, информирует статведомство. По данным Пермьстата, численность населения Пермского края в минувшем году составляла 2,5 млн человек.