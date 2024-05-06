В Магнитогорске покончил с собой тренер спортивной школы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, урал, тучи, река кама, кафедральный собор вознесения христова
Тело мужчины нашли в машине на берегу реку Урал Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) покончил с собой тренер одной из детских спортивных школ. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Тело мужчины нашли в машине, которая была припаркована на берегу реки Урал. К моменту обнаружения он был уже мертв. Предварительно, он покончил с собой», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, погибшему было 26 лет. При нем нашли предсмертную записку. Ее содержимое неизвестно.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 16:28 по Уральскому времени:

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Предварительно, признаков криминала нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске (Челябинская область) покончил с собой тренер одной из детских спортивных школ. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Тело мужчины нашли в машине, которая была припаркована на берегу реки Урал. К моменту обнаружения он был уже мертв. Предварительно, он покончил с собой», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, погибшему было 26 лет. При нем нашли предсмертную записку. Ее содержимое неизвестно. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 16:28 по Уральскому времени: «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Предварительно, признаков криминала нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...