В Магнитогорске покончил с собой тренер спортивной школы

Тело мужчины нашли в машине на берегу реку Урал Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) покончил с собой тренер одной из детских спортивных школ. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Тело мужчины нашли в машине, которая была припаркована на берегу реки Урал. К моменту обнаружения он был уже мертв. Предварительно, он покончил с собой», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, погибшему было 26 лет. При нем нашли предсмертную записку. Ее содержимое неизвестно.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 16:28 по Уральскому времени:

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Предварительно, признаков криминала нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.