В Магнитогорске покончил с собой тренер спортивной школы

В Магнитогорске (Челябинская область) покончил с собой тренер одной из детских спортивных школ. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Тело мужчины нашли в машине, которая была припаркована на берегу реки Урал. К моменту обнаружения он был уже мертв. Предварительно, он покончил с собой», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, погибшему было 26 лет. При нем нашли предсмертную записку. Ее содержимое неизвестно.
URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Обновлено в 16:28 по Уральскому времени:
«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Предварительно, признаков криминала нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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