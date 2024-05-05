Ледоход из Томской области приближается к ХМАО

06 мая 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

Ледоход движется к Нижневартовску из Томской области Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Голова ледохода на Оби приближается к Нижневартовску из Томской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО. «Ледоходу из Томской области до округа еще 200 километров. Вторая голова [Иртышского ледохода] сейчас находится в устье, в районе поселка Кирпичного», — рассказали агентству в ведомстве. Сроки прибытия ледохода в настоящий момент спрогнозировать невозможно, это зависит от изгиба реки, излучин и толщины льда, отметили в МЧС. Подтоплений в связи с приходом льда также не ожидается, гидрологи дают прогноз подъема воды в пределах многолетних значений. «Есть небольшие колебания, но это нормальные явления для такого процесса. Там, где сейчас находится голова ледохода, уровень воды поднимается. Когда она проходит — уровень воды опускается», — рассказали в МЧС. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске начался ледоход. Лед тронулся в районе моста «Красный дракон». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Голова ледохода на Оби приближается к Нижневартовску из Томской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО. «Ледоходу из Томской области до округа еще 200 километров. Вторая голова [Иртышского ледохода] сейчас находится в устье, в районе поселка Кирпичного», — рассказали агентству в ведомстве. Сроки прибытия ледохода в настоящий момент спрогнозировать невозможно, это зависит от изгиба реки, излучин и толщины льда, отметили в МЧС. Подтоплений в связи с приходом льда также не ожидается, гидрологи дают прогноз подъема воды в пределах многолетних значений. «Есть небольшие колебания, но это нормальные явления для такого процесса. Там, где сейчас находится голова ледохода, уровень воды поднимается. Когда она проходит — уровень воды опускается», — рассказали в МЧС. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске начался ледоход. Лед тронулся в районе моста «Красный дракон».