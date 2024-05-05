05 мая 2024

В Тюменской области на затопленные территории начали возвращать электричество

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Подачу электроэнергии вернут в часть домов в селе Абатское Фото:
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Часть жилых домов в селе Абатском (Тюменская область) 6 мая начали подключать к электричеству. Ранее ресурс был отключен из-за паводка. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«С 6 мая возобновляется электроснабжение части жилых домов в Абатском, ранее отключенных из-за паводка Решение принято в связи со снижением уровня воды в реке Ишим на гидропосту в селе», — сообщили в инфоцентре властей.

Работы проводят сотрудники компании «Россети Тюмень». Граждане могут сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов по телефонам 8-800-220-0-220 и 8-800-700-86-72 («СУЭНКО»). Звонки принимают круглосуточно.

По последним данным, уровень воды в Абатском уменьшился на четыре сантиметра за восемь часов. По состоянию на 16:00 6 мая он составлял 1 219 см.

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Часть жилых домов в селе Абатском (Тюменская область) 6 мая начали подключать к электричеству. Ранее ресурс был отключен из-за паводка. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «С 6 мая возобновляется электроснабжение части жилых домов в Абатском, ранее отключенных из-за паводка Решение принято в связи со снижением уровня воды в реке Ишим на гидропосту в селе», — сообщили в инфоцентре властей. Работы проводят сотрудники компании «Россети Тюмень». Граждане могут сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов по телефонам 8-800-220-0-220 и 8-800-700-86-72 («СУЭНКО»). Звонки принимают круглосуточно. По последним данным, уровень воды в Абатском уменьшился на четыре сантиметра за восемь часов. По состоянию на 16:00 6 мая он составлял 1 219 см.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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