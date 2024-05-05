В Тюменской области на затопленные территории начали возвращать электричество

06 мая 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Подачу электроэнергии вернут в часть домов в селе Абатское Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Часть жилых домов в селе Абатском (Тюменская область) 6 мая начали подключать к электричеству. Ранее ресурс был отключен из-за паводка. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «С 6 мая возобновляется электроснабжение части жилых домов в Абатском, ранее отключенных из-за паводка Решение принято в связи со снижением уровня воды в реке Ишим на гидропосту в селе», — сообщили в инфоцентре властей. Работы проводят сотрудники компании «Россети Тюмень». Граждане могут сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов по телефонам 8-800-220-0-220 и 8-800-700-86-72 («СУЭНКО»). Звонки принимают круглосуточно. По последним данным, уровень воды в Абатском уменьшился на четыре сантиметра за восемь часов. По состоянию на 16:00 6 мая он составлял 1 219 см. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Часть жилых домов в селе Абатском (Тюменская область) 6 мая начали подключать к электричеству. Ранее ресурс был отключен из-за паводка. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «С 6 мая возобновляется электроснабжение части жилых домов в Абатском, ранее отключенных из-за паводка Решение принято в связи со снижением уровня воды в реке Ишим на гидропосту в селе», — сообщили в инфоцентре властей. Работы проводят сотрудники компании «Россети Тюмень». Граждане могут сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов по телефонам 8-800-220-0-220 и 8-800-700-86-72 («СУЭНКО»). Звонки принимают круглосуточно. По последним данным, уровень воды в Абатском уменьшился на четыре сантиметра за восемь часов. По состоянию на 16:00 6 мая он составлял 1 219 см.