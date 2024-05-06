Адвокаты челябинского экс-губернатора Юревича подадут в суд на шоу Малахова. Видео

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Макса. Челябинск
Игорь Трунов заявил, что иск к шоу «Малахов» и каналу «Россия-1» уже готов Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Адвокаты челябинского экс-губернатора Михаила Юревича подадут иск о защите чести и достоинства бывшего главы региона к ведущему и участникам шоу Андрея Малахова. Иск также будет подан к телеканалу «Россия-1», в эфире которого вышла передача. Об этом 6 мая заявил адвокат Игорь Трунов, приехавший в Челябинск на суд, где слушается процесс по национализации детища Юревича, холдинга «Макфа».

«Иск уже готов. Там будут фигурировать не только представители Малахова, но и приглашенные люди, которые позволили себе… Нет ни одного судебного решения, что деньги похищались. В Верховном суде дело развалилось», — заявил Трунов.

Шоу вышло в эфир 15 апреля. В нем собрали факты из жизни Юревича, в том числе и те, что ранее были в СМИ. Экс-губернатора обвинили в громких коррупционных делах. Шоу сняли после того, как Генпрокуратура подала иск в Центральный районный суд Челябинска с требованием национализации активов «Макфы». На все активы наложен арест.

6 мая суд приступил к рассмотрению иска прокуратуры. Заседания проходят в закрытом для СМИ режиме. По данным URA.RU, рассмотрение требования Генпрокуратуры РФ затянется на несколько дней. В том числе потому, что адвокаты озвучили предложение о мировом соглашении, в рамках которого Юревич и его бизнес-партнеры готовы выкупить предприятия «Макфы» у государства и финансово помогать проведению СВО.

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Адвокаты челябинского экс-губернатора Михаила Юревича подадут иск о защите чести и достоинства бывшего главы региона к ведущему и участникам шоу Андрея Малахова. Иск также будет подан к телеканалу «Россия-1», в эфире которого вышла передача. Об этом 6 мая заявил адвокат Игорь Трунов, приехавший в Челябинск на суд, где слушается процесс по национализации детища Юревича, холдинга «Макфа». «Иск уже готов. Там будут фигурировать не только представители Малахова, но и приглашенные люди, которые позволили себе… Нет ни одного судебного решения, что деньги похищались. В Верховном суде дело развалилось», — заявил Трунов. Шоу вышло в эфир 15 апреля. В нем собрали факты из жизни Юревича, в том числе и те, что ранее были в СМИ. Экс-губернатора обвинили в громких коррупционных делах. Шоу сняли после того, как Генпрокуратура подала иск в Центральный районный суд Челябинска с требованием национализации активов «Макфы». На все активы наложен арест. 6 мая суд приступил к рассмотрению иска прокуратуры. Заседания проходят в закрытом для СМИ режиме. По данным URA.RU, рассмотрение требования Генпрокуратуры РФ затянется на несколько дней. В том числе потому, что адвокаты озвучили предложение о мировом соглашении, в рамках которого Юревич и его бизнес-партнеры готовы выкупить предприятия «Макфы» у государства и финансово помогать проведению СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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