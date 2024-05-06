Челябинский экс-губернатор Юревич предложил выкупить «Макфу» у государства. Видео

06 мая 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Предложение Михаила Юревича о мировом соглашении огласил в суде его адвокат Игорь Трунов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Основатель холдинга «Макфа», челябинский экс-губернатор Михаил Юревич готов выкупить предприятия компании у государства. Об этом заявил 6 мая после очередного судебного заседания адвокат Игорь Трунов. «Владелец предлагает выкупить предприятия по стоимости. Плюс 1 млрд в год на нужды СВО. Надеемся миром урегулировать без потрясений и существенного падения производства. Поэтому я сделал предложение о мировом соглашении, которое было достаточно внимательно воспринято судом и прокуратурой. Владельцы также готовы отдать определенный пакет акций государству», — заявил Трунов журналистам. По его словам, при передаче холдинга государству, на чем настаивает Генпрокуратура, в отношении предприятий «Макфы» автоматически начнут действовать санкционные ограничения. Импортозамещение установленного оборудования швейцарского и итальянского производства невозможно, равно как и западного компьютерного обеспечения. Проблемы возникнут и с обеспечением расходными материалами, в частности, упаковочной пленкой. Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Само дело начало рассматриваться 9 апреля и практически сразу, по ходатайству Генпрокуратуры, в закрытом режиме — несмотря на возражения адвокатов «Макфы». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основатель холдинга «Макфа», челябинский экс-губернатор Михаил Юревич готов выкупить предприятия компании у государства. Об этом заявил 6 мая после очередного судебного заседания адвокат Игорь Трунов. «Владелец предлагает выкупить предприятия по стоимости. Плюс 1 млрд в год на нужды СВО. Надеемся миром урегулировать без потрясений и существенного падения производства. Поэтому я сделал предложение о мировом соглашении, которое было достаточно внимательно воспринято судом и прокуратурой. Владельцы также готовы отдать определенный пакет акций государству», — заявил Трунов журналистам. По его словам, при передаче холдинга государству, на чем настаивает Генпрокуратура, в отношении предприятий «Макфы» автоматически начнут действовать санкционные ограничения. Импортозамещение установленного оборудования швейцарского и итальянского производства невозможно, равно как и западного компьютерного обеспечения. Проблемы возникнут и с обеспечением расходными материалами, в частности, упаковочной пленкой. Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. Само дело начало рассматриваться 9 апреля и практически сразу, по ходатайству Генпрокуратуры, в закрытом режиме — несмотря на возражения адвокатов «Макфы».