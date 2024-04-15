Какие факты о челябинском экс-губернаторе и «Макфе» прозвучали на шоу Малахова

Канал «Россия-1» показал архивные кадры из истории карьеры и бизнеса Юревича

15 апреля 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Михаил Юреввич пережил «час славы» спустя восемь лет после отъезда из России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Андрей Малахов посвятил свое шоу на канале «Россия-1» истории бизнес-империи Михаила Юревича и неоднозначным аспектам жизни основателя «Макфы» и экс-губернатора Челябинской области. Подборку фактов, ставших (некоторые уже не в первый раз) публичным достоянием 15 апреля подготовил для читателей URA.RU. Возвращение губернатора Передача государства активов холдинга «Макфа» позволит экс-главеЧелябинской области Михаилу Юревичу избавиться от уголовного дела и вернуться в Россию. «Сам Юревич, конечно, в шоке. На чемоданах сидит. Если отнимут все, сдохнет „уголовка“. Можно вернуться в Россию и начинать новый бизнес», — неожиданно сообщил собравшимся Игорь Трунов, адвокат Юревича. …как врага народа «Юрист явно глумится. Надо понимать что коррупционеров, особенно с начала СВО, надо оценивать как врагов народа», — заявил на это другой участник шоу, журналист Антон Коробков-Землянский. Дольщики «Гринфлайта не забыли Юревича Обманутая дольщица «Гринфлайта» рассказала, как 2012 году заключила договор долевого участия с компанией «Гринфлайт», учредителем которой был экс-водитель Юревича, Александр Москалюк. Но как только Юревича сняли с должности, стройка встала. И Москалюк, и его шеф уехали из РФ — а пять тысяч дольщиков остались требовать свои квартиры у нового губернатора, Бориса Дубровского. …и Волочкова тоже «Я действительно лично знаю Михаила Валериевича. У меня в 2013 году был тур по Челябинской области, это были мои благотворительные концерты. Пригласил меня в администрации, подарил цветы. Я не стану скрывать, что он очень настойчиво за мной ухаживал», — заявила балерина в эфире шоу Малахова. По ее словам, она не была заинтересована в романе, однако высоко оценила комфорт и престиж, обеспеченный принимающей стороной. В частности, роскошные авто, которые по распоряжению Юревича были предоставлены ей на все 10 дней тура. За Юревичем домой прилетал вертолет Тот самый «дворец» Михаила Юревича в Тарасовке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Коттедж экс-губернатора Юревича в элитном пригородном поселке Тарасовка (название появилось благодаря экс-мэру Челябинска Вячеславу Тарасову и постепенно стало официальным) впечатлил даже москвичей. Цены на более скромную недвижимость здесь стартуют от 70 млн рублей, и корреспонденты даже не решились предположить, сколько стоит поместье Юревичей с роскошными посадками, раскинувшееся на 1,5 гектара. А еще сюда прилетал вертолет, который область купила, когда хозяин дома стал губернатором. Впрочем, почему хозяин — официально все оформлено на родителей экс-чиновника. Кстати, вертолет обошелся казне в 289 миллионов рублей, еще 55 миллионов ежегодно тратилось на его обслуживание. Экс-губернатор в отличной форме Очередные кадры разминки Юревича, когда он подтягивается на турнике с подвешенной гирей, впечатлили зрителей. Активно занимавшийся в Челябинске футболом, хоккеем и гонявший по городу на велосипеде основатель «Макфы» по-прежнему в отличной форме. А ведь ему 55 лет. Самого Юревича не нашли В анонсе программы буквально было заявлено «Мы нашли опального экс-политика Михаила Юревича в Лондоне». Однако кроме выложенных в соцсеть самими Юревичем кадров его тренировки он никак не фигурировал в передаче. Если не считать архивных кадров, включая ставшее мемом выступление «Жесткий газ. Газовый лед. Лед из газа. Межпланетные тела» после падения Челябинского метеорита. Кстати, московские журналисты подтвердили известный тезис: катаклизм обеспечил Юревичу еще один год в кресле губернатора — вызванные ударной волной масштабные разрушения надо было восстанавливать, и эту задачу решили оставить знакомому с ситуацией в регионе руководителю. Но нашли его актив в стране НАТО «Сейчас мы находимся в столице Чехии, в Праге. Именно здесь зарегистрирована компания Мakfa-Europe. Зарегистрирована на Дмитрия Мешкова», — сообщила корреспондент Валерия Заславская. Выяснилось, что по адресу компании находится жилой многоквартирный дом. Жильцы ничего о «Макфе», ни о Мешкове не слышали. Зато о нем слышали в Челябинске: ведь Мешков не только топ-менеджер «Макфы, но и депутат областного парламента. Выборы в который состоятся осенью 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Андрей Малахов посвятил свое шоу на канале «Россия-1» истории бизнес-империи Михаила Юревича и неоднозначным аспектам жизни основателя «Макфы» и экс-губернатора Челябинской области. Подборку фактов, ставших (некоторые уже не в первый раз) публичным достоянием 15 апреля подготовил для читателей URA.RU. Возвращение губернатора Передача государства активов холдинга «Макфа» позволит экс-главеЧелябинской области Михаилу Юревичу избавиться от уголовного дела и вернуться в Россию. «Сам Юревич, конечно, в шоке. На чемоданах сидит. Если отнимут все, сдохнет „уголовка“. Можно вернуться в Россию и начинать новый бизнес», — неожиданно сообщил собравшимся Игорь Трунов, адвокат Юревича. …как врага народа «Юрист явно глумится. Надо понимать что коррупционеров, особенно с начала СВО, надо оценивать как врагов народа», — заявил на это другой участник шоу, журналист Антон Коробков-Землянский. Дольщики «Гринфлайта не забыли Юревича Обманутая дольщица «Гринфлайта» рассказала, как 2012 году заключила договор долевого участия с компанией «Гринфлайт», учредителем которой был экс-водитель Юревича, Александр Москалюк. Но как только Юревича сняли с должности, стройка встала. И Москалюк, и его шеф уехали из РФ — а пять тысяч дольщиков остались требовать свои квартиры у нового губернатора, Бориса Дубровского. …и Волочкова тоже «Я действительно лично знаю Михаила Валериевича. У меня в 2013 году был тур по Челябинской области, это были мои благотворительные концерты. Пригласил меня в администрации, подарил цветы. Я не стану скрывать, что он очень настойчиво за мной ухаживал», — заявила балерина в эфире шоу Малахова. По ее словам, она не была заинтересована в романе, однако высоко оценила комфорт и престиж, обеспеченный принимающей стороной. В частности, роскошные авто, которые по распоряжению Юревича были предоставлены ей на все 10 дней тура. За Юревичем домой прилетал вертолет Коттедж экс-губернатора Юревича в элитном пригородном поселке Тарасовка (название появилось благодаря экс-мэру Челябинска Вячеславу Тарасову и постепенно стало официальным) впечатлил даже москвичей. Цены на более скромную недвижимость здесь стартуют от 70 млн рублей, и корреспонденты даже не решились предположить, сколько стоит поместье Юревичей с роскошными посадками, раскинувшееся на 1,5 гектара. А еще сюда прилетал вертолет, который область купила, когда хозяин дома стал губернатором. Впрочем, почему хозяин — официально все оформлено на родителей экс-чиновника. Кстати, вертолет обошелся казне в 289 миллионов рублей, еще 55 миллионов ежегодно тратилось на его обслуживание. Экс-губернатор в отличной форме Очередные кадры разминки Юревича, когда он подтягивается на турнике с подвешенной гирей, впечатлили зрителей. Активно занимавшийся в Челябинске футболом, хоккеем и гонявший по городу на велосипеде основатель «Макфы» по-прежнему в отличной форме. А ведь ему 55 лет. Самого Юревича не нашли В анонсе программы буквально было заявлено «Мы нашли опального экс-политика Михаила Юревича в Лондоне». Однако кроме выложенных в соцсеть самими Юревичем кадров его тренировки он никак не фигурировал в передаче. Если не считать архивных кадров, включая ставшее мемом выступление «Жесткий газ. Газовый лед. Лед из газа. Межпланетные тела» после падения Челябинского метеорита. Кстати, московские журналисты подтвердили известный тезис: катаклизм обеспечил Юревичу еще один год в кресле губернатора — вызванные ударной волной масштабные разрушения надо было восстанавливать, и эту задачу решили оставить знакомому с ситуацией в регионе руководителю. Но нашли его актив в стране НАТО «Сейчас мы находимся в столице Чехии, в Праге. Именно здесь зарегистрирована компания Мakfa-Europe. Зарегистрирована на Дмитрия Мешкова», — сообщила корреспондент Валерия Заславская. Выяснилось, что по адресу компании находится жилой многоквартирный дом. Жильцы ничего о «Макфе», ни о Мешкове не слышали. Зато о нем слышали в Челябинске: ведь Мешков не только топ-менеджер «Макфы, но и депутат областного парламента. Выборы в который состоятся осенью 2025 года.