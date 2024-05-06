ФК «Урал» одержал важную победу в борьбе за выживание в РПЛ. Фото

«Урал» обыграл «Балтику» на домашнем поле со счетом 2:1

06 мая 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

Матч закончился со счетом 2:1 Фото: telegram-канал «ФК „Урал“» Футбольный клуб «Урал» обыграл ФК «Балтика» (Калининград) — прямого конкурента в борьбе за выживание в Российской премьер-лиге — со счетом 2:1. Таким образом, уральский клуб поднялся с 15-го места на 13-е, то есть из зоны прямого вылета перешел в зону стыковых матчей. Матч прошел на «Екатеринбург Арене». «На характере вырываем победу, хотя матч начинали с 0:1. Спасибо за поддержку», — написали представители ФК «Урал» в своем telegram-канале. В составе уральцев забили Алексей Каштанов и Алексей Ионов. Ионов забил на шестой добавленной к основному времени игры минуте. Впереди у «Урала» два матча с другими конкурентами — «Факелом» (Воронеж) и «Оренбургом». А в последнем туре команда из Екатеринбурга встретится с ЦСКА. telegram-канал «ФК „Урал“» Фото: telegram-канал «ФК „Урал“» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Футбольный клуб «Урал» обыграл ФК «Балтика» (Калининград) — прямого конкурента в борьбе за выживание в Российской премьер-лиге — со счетом 2:1. Таким образом, уральский клуб поднялся с 15-го места на 13-е, то есть из зоны прямого вылета перешел в зону стыковых матчей. Матч прошел на «Екатеринбург Арене». «На характере вырываем победу, хотя матч начинали с 0:1. Спасибо за поддержку», — написали представители ФК «Урал» в своем telegram-канале. В составе уральцев забили Алексей Каштанов и Алексей Ионов. Ионов забил на шестой добавленной к основному времени игры минуте. Впереди у «Урала» два матча с другими конкурентами — «Факелом» (Воронеж) и «Оренбургом». А в последнем туре команда из Екатеринбурга встретится с ЦСКА.