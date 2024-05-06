ФК «Урал» одержал важную победу в борьбе за выживание в РПЛ. Фото

«Урал» обыграл «Балтику» на домашнем поле со счетом 2:1
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Матч закончился со счетом 2:1
Матч закончился со счетом 2:1 Фото:

Футбольный клуб «Урал» обыграл ФК «Балтика» (Калининград) — прямого конкурента в борьбе за выживание в Российской премьер-лиге — со счетом 2:1. Таким образом, уральский клуб поднялся с 15-го места на 13-е, то есть из зоны прямого вылета перешел в зону стыковых матчей. Матч прошел на «Екатеринбург Арене».

«На характере вырываем победу, хотя матч начинали с 0:1. Спасибо за поддержку», — написали представители ФК «Урал» в своем telegram-канале. В составе уральцев забили Алексей Каштанов и Алексей Ионов. Ионов забил на шестой добавленной к основному времени игры минуте.

Впереди у «Урала» два матча с другими конкурентами — «Факелом» (Воронеж) и «Оренбургом». А в последнем туре команда из Екатеринбурга встретится с ЦСКА.

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Футбольный клуб «Урал» обыграл ФК «Балтика» (Калининград) — прямого конкурента в борьбе за выживание в Российской премьер-лиге — со счетом 2:1. Таким образом, уральский клуб поднялся с 15-го места на 13-е, то есть из зоны прямого вылета перешел в зону стыковых матчей. Матч прошел на «Екатеринбург Арене». «На характере вырываем победу, хотя матч начинали с 0:1. Спасибо за поддержку», — написали представители ФК «Урал» в своем telegram-канале. В составе уральцев забили Алексей Каштанов и Алексей Ионов. Ионов забил на шестой добавленной к основному времени игры минуте. Впереди у «Урала» два матча с другими конкурентами — «Факелом» (Воронеж) и «Оренбургом». А в последнем туре команда из Екатеринбурга встретится с ЦСКА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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