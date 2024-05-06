Уровень Тобола в Кургане за два дня снизился на 22 сантиметра

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Набережная Тобола, дамба в городе.Курган, тобол, набережная тобола, паводок, мешки с песком
Уровень воды в Тоболе в Кургане составляет 762 см Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень воды в реке Тобол за два дня снизился на 22 сантиметра и составил 762 сантиметра. Информация, связанная с изменением уровня, размещена на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Курган, река Тобол. Уровень воды 6 мая в 20:00: 762 сантиметра. Снижение за два дня — 22 сантиметра», — указано на карте. В селе Белозерское по данным на 14:00 уровень Тобола составлял 595 сантиметров, а в районе села Памятное — 540 см. Белозерский округ был последним муниципалитетом в регионе, где вода прибывала, однако и там с 3 мая уровень воды перестал повышаться.

Наводнение в Кургане стало рекордным за 77 лет из-за, в том числе, дождливого лета, дождливой осени и снежной зимы. Уровень реки в городе поднимался до 1015 сантиметров. В истории наблюдений этот показатель уступает только 1947 году, когда река в городе поднялась до 1087 см.

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В Кургане уровень воды в реке Тобол за два дня снизился на 22 сантиметра и составил 762 сантиметра. Информация, связанная с изменением уровня, размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 6 мая в 20:00: 762 сантиметра. Снижение за два дня — 22 сантиметра», — указано на карте. В селе Белозерское по данным на 14:00 уровень Тобола составлял 595 сантиметров, а в районе села Памятное — 540 см. Белозерский округ был последним муниципалитетом в регионе, где вода прибывала, однако и там с 3 мая уровень воды перестал повышаться. Наводнение в Кургане стало рекордным за 77 лет из-за, в том числе, дождливого лета, дождливой осени и снежной зимы. Уровень реки в городе поднимался до 1015 сантиметров. В истории наблюдений этот показатель уступает только 1947 году, когда река в городе поднялась до 1087 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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