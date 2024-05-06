Уровень Тобола в Кургане за два дня снизился на 22 сантиметра

06 мая 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Тоболе в Кургане составляет 762 см Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень воды в реке Тобол за два дня снизился на 22 сантиметра и составил 762 сантиметра. Информация, связанная с изменением уровня, размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 6 мая в 20:00: 762 сантиметра. Снижение за два дня — 22 сантиметра», — указано на карте. В селе Белозерское по данным на 14:00 уровень Тобола составлял 595 сантиметров, а в районе села Памятное — 540 см. Белозерский округ был последним муниципалитетом в регионе, где вода прибывала, однако и там с 3 мая уровень воды перестал повышаться. Наводнение в Кургане стало рекордным за 77 лет из-за, в том числе, дождливого лета, дождливой осени и снежной зимы. Уровень реки в городе поднимался до 1015 сантиметров. В истории наблюдений этот показатель уступает только 1947 году, когда река в городе поднялась до 1087 см. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане уровень воды в реке Тобол за два дня снизился на 22 сантиметра и составил 762 сантиметра. Информация, связанная с изменением уровня, размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 6 мая в 20:00: 762 сантиметра. Снижение за два дня — 22 сантиметра», — указано на карте. В селе Белозерское по данным на 14:00 уровень Тобола составлял 595 сантиметров, а в районе села Памятное — 540 см. Белозерский округ был последним муниципалитетом в регионе, где вода прибывала, однако и там с 3 мая уровень воды перестал повышаться. Наводнение в Кургане стало рекордным за 77 лет из-за, в том числе, дождливого лета, дождливой осени и снежной зимы. Уровень реки в городе поднимался до 1015 сантиметров. В истории наблюдений этот показатель уступает только 1947 году, когда река в городе поднялась до 1087 см.