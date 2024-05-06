В России сменится правительство: как это будет происходить по новым правилам. Инфографика

Кандидатуру нового премьера России утвердят 10 мая

06 мая 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Правительство сложит свои полномочия после инаугурации президента РФ 7 мая Фото: Роман Наумов © URA.RU Основные перестановки в правительстве будут проведены в течение последнего месяца весны. Эксперты, рассказав все подробности URA.RU, заверили, что отставка и назначение кабмина состоятся в соответствии с новым регламентом. Глава правительства Михаил Мишустин на ежегодном отчете в Госдуме выразил надежду на дальнейшее взаимодействие, а также доверие в принятии кадровых решений. О том, как сейчас работает механизм отставки и организации нового правительства, — в материале URA.RU. «Запросы Госдумы — это запросы людей. Именно обратная связь от граждан и служит тем ориентиром, которым мы руководствуемся. И конечно, надеюсь, что мы и дальше всеми своими силами и возможностями будем стремиться к достижению национальных целей развития, которые перед нами поставил наш президент», — такими словами Мишустин заключил свой доклад перед Госдумой. Михаил Мишустин заявил о важности работы с обратной связью от граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Как будет проходить назначение премьер-министра Статья по теме Россию ждет трансформация экономики Глава правительства и весь состав кабмина сложат свои полномочия сразу после инаугурации президента 7 мая, так прописано в законе. Теперь глава государства будет назначать премьер-министра и его заместителей только после их утверждения Госдумой. По регламенту, после вступления в должность избранного президента у него есть две недели, чтобы внести кандидатуру председателя правительства в нижнюю палату парламента. В Госдуме будущий премьер представляет целую программу предстоящей работы правительства. Также он ответит на вопросы парламентариев. Обязательно высказываются фракции, собственно, как это и было на отчете Мишустина. Дальше голосование. Депутат Госдумы Татьяна Лобач рассказала, что уже 10 мая будет рассмотрен кандидат на должность главы правительства. «10 мая на пленарном заседании мы должны рассмотреть кандидатуру на должность премьер-министра, когда она будет рассмотрена и проголосована в Государственной Думе, а главное утверждена президентом, тогда уже будущий глава правительства начнет формировать новый кабинет министров, внося на рассмотрение и согласование кандидатов в Госдуму», — поделилась Лобач. Фото: инфографика URA.RU Как будут отбирать кандидатов в правительство После утверждения премьер-министра он предлагает Госдуме кандидатов на роль министров и заместителей. На это отводится две недели. Главное, чтобы новый состав смог реализовать национальные проекты и госпрограммы, а также выполнить поручения президента РФ Владимира Путина. Для рассмотрения кандидатур премьера, вице-премьеров и министров парламентариям дается всего неделя. «Основные критерии — это выполнение государственных программ и эффективность, скажем так, освоение бюджета, выделенных государственных средств. Работа правительства пришлась на сложный период СOVID-19 — справились, нарастили обороты. Конечно, было решено много вопросов по кадровому обеспечению и выполнены задачи, озвученные в послании президента», — рассказала депутат Госдумы. Фото: инфографика URA.RU Что будет, если кандидатов не утвердит Госдума Статья по теме Какие меры помогут нарастить мощности в сельском хозяйстве Если Госдума три раза подряд не утверждает кандидатов в правительство, то президент России вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы. То же самое касается и кандидатуры премьер-министра. Об этом сообщил первый заместитель председателя комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Андрей Кузнецов. «Согласно регламенту, в этом случае президент вправе распустить Государственную Думу и назначить новые выборы. То же самое касается и выдвинутых кандидатур на должности заместителей председателя правительства. Если после всех процедур более одной трети должностей членов правительства остаются вакантными, президент вправе распустить Государственную Думу и назначить новые выборы», — разъяснил Андрей Кузнецов. Насколько сильно поменяется правительство Негласный процесс отбора будущих министров уже идет, и, по мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, изменений на руководящих должностях будет немного. Политолог осведомлен, что часть подчиненных кабинету министров уже подписали документы о последующей работе в команде. «Всегда есть плюсы и минусы в системе, и по нескольким направлениям уже идет переназначение сотрудников, ведь они должны успеть провести все процедуры до конца мая. И учитывая „дружное“ подписывание документов, напрашивается только один вывод — в этих системах ситуация меняется в меньшей степени. Ну и, как вы понимаете, аппарат всегда идет за конкретным человеком», — заключил Абзалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основные перестановки в правительстве будут проведены в течение последнего месяца весны. Эксперты, рассказав все подробности URA.RU, заверили, что отставка и назначение кабмина состоятся в соответствии с новым регламентом. Глава правительства Михаил Мишустин на ежегодном отчете в Госдуме выразил надежду на дальнейшее взаимодействие, а также доверие в принятии кадровых решений. О том, как сейчас работает механизм отставки и организации нового правительства, — в материале URA.RU. Глава правительства и весь состав кабмина сложат свои полномочия сразу после инаугурации президента 7 мая, так прописано в законе. Теперь глава государства будет назначать премьер-министра и его заместителей только после их утверждения Госдумой. По регламенту, после вступления в должность избранного президента у него есть две недели, чтобы внести кандидатуру председателя правительства в нижнюю палату парламента. В Госдуме будущий премьер представляет целую программу предстоящей работы правительства. Также он ответит на вопросы парламентариев. Обязательно высказываются фракции, собственно, как это и было на отчете Мишустина. Дальше голосование. Депутат Госдумы Татьяна Лобач рассказала, что уже 10 мая будет рассмотрен кандидат на должность главы правительства. После утверждения премьер-министра он предлагает Госдуме кандидатов на роль министров и заместителей. На это отводится две недели. Главное, чтобы новый состав смог реализовать национальные проекты и госпрограммы, а также выполнить поручения президента РФ Владимира Путина. Для рассмотрения кандидатур премьера, вице-премьеров и министров парламентариям дается всего неделя. Если Госдума три раза подряд не утверждает кандидатов в правительство, то президент России вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы. То же самое касается и кандидатуры премьер-министра. Об этом сообщил первый заместитель председателя комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Андрей Кузнецов. Негласный процесс отбора будущих министров уже идет, и, по мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, изменений на руководящих должностях будет немного. Политолог осведомлен, что часть подчиненных кабинету министров уже подписали документы о последующей работе в команде.