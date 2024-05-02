Какие меры помогут нарастить мощности в сельском хозяйстве

Мишустин озвучил поручения по развитию АПК

03 мая 2024 в 02:50 Размер текста - 17 +

Мишустин призвал правительство продолжить работу по достижению экономического суверенитета и укрепления продовольственной безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мероприятия, направленные на увеличение продукции агропромышленного комплекса, предстоит подготовить Минсельхозу до 15 мая. Такое поручение дал глава правительства Михаил Мишустин на стратсессии 9 апреля. Эксперты рассказали URA.RU, что ведомству в первую очередь необходимо обратить внимание на условия льготного кредитования, стабильность, развитие ветеринарного направления и обеспечение снабженческой инфраструктурой Предложения, по словам Мишустина, должны касаться расширения льготного кредитования для создания дополнительных мощностей в животноводстве и птицеводстве. «[Предложения] по корректировке демпферных механизмов на зерновые культуры для сохранения нормы экспортной маржи при колебаниях мировых цен для дальнейшего реинвестирования полученной прибыли в отрасль, по сокращению дефицита продовольственных товаров на региональных рынках, по уточнению производственных планов с учетом изменения структуры спроса», — заключил Мишустин. Глава правительства поручил Минэнерго утвердить комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для наращивания мощностей в первую очередь необходимы соответствующие условия для людей, об этом URA.RU рассказал кандидат экономических наук, ведущий канала «Сельский час» Игорь Абакумов. «Чтобы люди начали включаться, они должны понять, что, во-первых, эти условия [льготного кредитования] „шоколадные“ — это раз. Во-вторых, что государство должно быть на стороне сельскохозяйственников, и в-третьих, что правила игры не будут меняться хотя бы 10 лет», — поделился эксперт. Он также напомнил об отсутствии единой ветеринарной системы, которая бы позволила своевременно выявлять очаги заболевания скота и предотвращать распространение. А также о том, что государственная поддержка должна иметь возможность быть проиндексирована. «За последние 5 лет, по данным микропереписи сельскохозяйственной исчезло 30% фермеров. Их просто не стало. Они, конечно, не умерли, но они перестали вести какую-либо деятельность. Это из-за того, что не было государственной поддержка не могла „подстроиться“ под условия. С одной стороны, дают гранты — это хорошо, но к моменту оформления всех документов меняется стоимость строительства и прочих расходов. Люди просто не выдерживают». Кандидат экономических наук также затронул тему инвестиций, которые должны быть грамотно распределены между агрохолдингами и фермерами. Эксперт посетовал, что все представители агропромышленной отрасли должны получать и соразмерную поддержку от государства. «У нас ведь только половину зерна производят агрохолдинги, a вторую половину — фермеры. Молоко у нас только у нас только две трети производят агрохолдинги, а остальную треть — фермеры. А что касается картофеля овощей, там больше половины производят фермеры и личные подсобные хозяйства, то есть та самая мелкота, те самые малыши, к которым уничижительно относятся, ведь они получают всего на всего 20% инвестиций, в лучшем случае государственных в виде льготных кредитов, а грантов и прочего — прочего от государства 80% получают агрохолдинги», — высказался Абакумов. Льготное кредитование, по мнению Леонида Холода профессора, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия, доктора экономических наук, уже доказало свою эффективность. «В общем, оно там диверсифицируется, расширяется и так далее», — сказал эксперт. Он также обратил внимание на малые и средние предприятия, и отметил, что здесь скрыт большой потенциал. Премьер-министр поставил задачу правительству представить инициативы, касающиеся увеличения гибкости рынка труда. Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Вот есть, например, гигантский сектор: малые средние предприятия АПК. Если бы дифференцировать меры поддержки, не только сумму, которая там резервируется за ними, а вот механизмы и специальные меры, то можно было бы их хорошо стимулировать. Это большой резерв для роста, потому что как раз в этом секторе производится около половины продовольствия, причем наиболее трудоемкого: овощи, ягоды, козы, овцы — ну, в общем, такие вещи, которые в крупномасштабном варианте вести тяжело», — прокомментировал Холод. Особую роль спикер отвел развитию сбытовой и снабженческой инфраструктуры, он считает, что такой подход может серьезно стимулировать отрасль. «Потому что при социализме была одна система, потом она рассыпалась за ненадобностью. Сейчас какой-то развитой системы сбыта, например, инфраструктуры сбыта, качественной, которая соответствовала бы потребностям и особенностям всех типоразмеров предприятий, ее нет. Но ведь чем меньше предприятие, тем больше издержки обращения и тем меньше шансов, соответственно, оказаться на каком-то более-менее конкурентном рынке», — заключил Леонид Холод. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мероприятия, направленные на увеличение продукции агропромышленного комплекса, предстоит подготовить Минсельхозу до 15 мая. Такое поручение дал глава правительства Михаил Мишустин на стратсессии 9 апреля. Эксперты рассказали URA.RU, что ведомству в первую очередь необходимо обратить внимание на условия льготного кредитования, стабильность, развитие ветеринарного направления и обеспечение снабженческой инфраструктурой Предложения, по словам Мишустина, должны касаться расширения льготного кредитования для создания дополнительных мощностей в животноводстве и птицеводстве. «[Предложения] по корректировке демпферных механизмов на зерновые культуры для сохранения нормы экспортной маржи при колебаниях мировых цен для дальнейшего реинвестирования полученной прибыли в отрасль, по сокращению дефицита продовольственных товаров на региональных рынках, по уточнению производственных планов с учетом изменения структуры спроса», — заключил Мишустин. Для наращивания мощностей в первую очередь необходимы соответствующие условия для людей, об этом URA.RU рассказал кандидат экономических наук, ведущий канала «Сельский час» Игорь Абакумов. «Чтобы люди начали включаться, они должны понять, что, во-первых, эти условия [льготного кредитования] „шоколадные“ — это раз. Во-вторых, что государство должно быть на стороне сельскохозяйственников, и в-третьих, что правила игры не будут меняться хотя бы 10 лет», — поделился эксперт. Он также напомнил об отсутствии единой ветеринарной системы, которая бы позволила своевременно выявлять очаги заболевания скота и предотвращать распространение. А также о том, что государственная поддержка должна иметь возможность быть проиндексирована. «За последние 5 лет, по данным микропереписи сельскохозяйственной исчезло 30% фермеров. Их просто не стало. Они, конечно, не умерли, но они перестали вести какую-либо деятельность. Это из-за того, что не было государственной поддержка не могла „подстроиться“ под условия. С одной стороны, дают гранты — это хорошо, но к моменту оформления всех документов меняется стоимость строительства и прочих расходов. Люди просто не выдерживают». Кандидат экономических наук также затронул тему инвестиций, которые должны быть грамотно распределены между агрохолдингами и фермерами. Эксперт посетовал, что все представители агропромышленной отрасли должны получать и соразмерную поддержку от государства. «У нас ведь только половину зерна производят агрохолдинги, a вторую половину — фермеры. Молоко у нас только у нас только две трети производят агрохолдинги, а остальную треть — фермеры. А что касается картофеля овощей, там больше половины производят фермеры и личные подсобные хозяйства, то есть та самая мелкота, те самые малыши, к которым уничижительно относятся, ведь они получают всего на всего 20% инвестиций, в лучшем случае государственных в виде льготных кредитов, а грантов и прочего — прочего от государства 80% получают агрохолдинги», — высказался Абакумов. Льготное кредитование, по мнению Леонида Холода профессора, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия, доктора экономических наук, уже доказало свою эффективность. «В общем, оно там диверсифицируется, расширяется и так далее», — сказал эксперт. Он также обратил внимание на малые и средние предприятия, и отметил, что здесь скрыт большой потенциал. «Вот есть, например, гигантский сектор: малые средние предприятия АПК. Если бы дифференцировать меры поддержки, не только сумму, которая там резервируется за ними, а вот механизмы и специальные меры, то можно было бы их хорошо стимулировать. Это большой резерв для роста, потому что как раз в этом секторе производится около половины продовольствия, причем наиболее трудоемкого: овощи, ягоды, козы, овцы — ну, в общем, такие вещи, которые в крупномасштабном варианте вести тяжело», — прокомментировал Холод. Особую роль спикер отвел развитию сбытовой и снабженческой инфраструктуры, он считает, что такой подход может серьезно стимулировать отрасль. «Потому что при социализме была одна система, потом она рассыпалась за ненадобностью. Сейчас какой-то развитой системы сбыта, например, инфраструктуры сбыта, качественной, которая соответствовала бы потребностям и особенностям всех типоразмеров предприятий, ее нет. Но ведь чем меньше предприятие, тем больше издержки обращения и тем меньше шансов, соответственно, оказаться на каком-то более-менее конкурентном рынке», — заключил Леонид Холод.