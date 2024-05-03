Россию ждет трансформация экономики

Этому поможет долгосрочное планирование бюджета Путиным

03 мая 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Путин провел совещание по экономическим вопросам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Долгосрочное планирование бюджета станет основой для трансформации российской экономики. Так эксперты трактуют совещание президента России Владимира Путина с членами правительства по экономическим вопросам, которое прошло 3 мая. Собеседники URA.RU уверены, это позволит стране быстрее перейти от ориентации на сырьевой сектор к производству товаров с высокой добавленной стоимостью. В начале совещания президент напомнил, что прогноз социально-экономического развития страны обсуждали в прошлый раз 27 апреля. Он подчеркнул, что именно это является основой для составления государственных программ и проектов, для их финансирования и практической реализации. Новость по теме Путин рассказал, что ждет от нового состава правительства В этот раз российский лидер предложил обсудить бюджетные планы не только на ближайшую трехлетку. Речь и о долгосрочном периоде до 2030 года. «При этом напомню, что нам принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, в том числе планировать главный финансовый документ страны на основе бюджетных правил», — подчеркнул президент. Совещание президента Путина по экономическим вопросам прошло на фоне трансформации экономики России, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Георгий Остапкович. Он напомнил, что страна уходит от ориентации на спрос углеводородного сырья. Сейчас же, отмечает экономист, Россия начинает отдавать предпочтение производству товаров с высокой добавленной стоимостью, с высокой степенью передела. А во главу ставится обрабатывающая промышленность и высокоинтеллектуальные услуги. Именно с этим, по мнению экономиста, связано обсуждение прогноза социально-экономического развития страны вторую неделю подряд. Россия «не вычеркнет» сырьевой экспорт, считает Остапкович Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Одно дело планировать сырьевые ресурсы, другое — создание заводов, производств, товаров с высокой добавленной стоимостью. Сырьевая и обрабатывающая промышленность — это разные направления, налоги, уровень квалификации занятых, — продолжил Остапкович. — Поэтому нужно рассчитать массу дополнительных косвенных показателей. Одно дело инвестиции в сырьевые отрасли, другое — в реальный сектор, в обрабатывающую промышленность. Появляются именно отраслевые проблемы. Но это не значит, что мы вычеркнем сырьевой экспорт». Прогноз социально-экономического развития — важный и серьезный документ, напоминает генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Очень много переменных факторов, которые приходится учитывать сейчас при планировании и прогнозировании — это крайне сложная задача. Действительно, стало гораздо меньше долгосрочных прогнозов. Меняются внешние факторы и меняется прогноз. Но при этом все равно прогнозировать что-то нужно и невозможно жить просто „с колес“. Это и происходит», — подчеркнул Шпунт. Шпунт отметил, что правительству удобнее работать по коротким прогнозам, но президент требует от кабмина именно длинных прогнозов Фото: Роман Наумов © URA.RU По его словам, правительству, как и любому исполнителю, удобнее работать по коротким прогнозам. Однако президент требует от кабмина именно длинных прогнозов. И это, как отмечает Шпунт, правильная позиция. «Если посмотреть, как устроено, например, управление в Америке или во Франции, там ровно тоже самое», — сказал эксперт. Остапкович также подчеркивает, что прогнозирование должно вестись постоянно, поскольку страна находится в «состоянии неопределенности». «Треть нашего бюджета занимают военные расходы — мы ведем СВО. Когда треть бюджетов забирают военные расходы, очень сложно работать на гражданскую продукцию», — добавил он. Экономист, в том числе отмечает важный фактор, для которого необходимо долгосрочное планирование. По его словам, сейчас в стране наблюдается «демографический переход», в котором сокращается не только численность населения, но и количество занятых: «Причем больше всего сокращается численность занятых в возрасте 23-37 лет, а это самые производительные, инновационные люди. Поэтому здесь масса вопросов. В свете сокращения занятости нужно поддерживать экономику, а сделать это можно технологическими прорывами. Значит, нужно создание новых технологий, а они требуют новые предприятия, которые строятся 4-5 лет. Для того, чтобы люди работали на новых предприятиях, им нужны абсолютно новые знания, что тоже является долгим процессом пять-шесть, а то и семь лет». Оба эксперта также едины во мнении, что совещание президента Путина, которое прошло за несколько дней до отставки правительства показало, что серьезных кадровых изменений в экономическом блоке кабинета министров ожидать не следует. Шпунт подчеркивает, что могут случиться технические отставки, но речь не о резонансных перестановках. «Не думаю, что сегодня в ситуации, связанной с СВО, и другими вызовами, будет какая-то кардинальная перестройка правительства, потому что все более-менее обозначено. Коней на переправе не меняют», — резюмировал Остапкович. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Долгосрочное планирование бюджета станет основой для трансформации российской экономики. Так эксперты трактуют совещание президента России Владимира Путина с членами правительства по экономическим вопросам, которое прошло 3 мая. Собеседники URA.RU уверены, это позволит стране быстрее перейти от ориентации на сырьевой сектор к производству товаров с высокой добавленной стоимостью. В начале совещания президент напомнил, что прогноз социально-экономического развития страны обсуждали в прошлый раз 27 апреля. Он подчеркнул, что именно это является основой для составления государственных программ и проектов, для их финансирования и практической реализации. В этот раз российский лидер предложил обсудить бюджетные планы не только на ближайшую трехлетку. Речь и о долгосрочном периоде до 2030 года. «При этом напомню, что нам принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, в том числе планировать главный финансовый документ страны на основе бюджетных правил», — подчеркнул президент. Совещание президента Путина по экономическим вопросам прошло на фоне трансформации экономики России, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Георгий Остапкович. Он напомнил, что страна уходит от ориентации на спрос углеводородного сырья. Сейчас же, отмечает экономист, Россия начинает отдавать предпочтение производству товаров с высокой добавленной стоимостью, с высокой степенью передела. А во главу ставится обрабатывающая промышленность и высокоинтеллектуальные услуги. Именно с этим, по мнению экономиста, связано обсуждение прогноза социально-экономического развития страны вторую неделю подряд. «Одно дело планировать сырьевые ресурсы, другое — создание заводов, производств, товаров с высокой добавленной стоимостью. Сырьевая и обрабатывающая промышленность — это разные направления, налоги, уровень квалификации занятых, — продолжил Остапкович. — Поэтому нужно рассчитать массу дополнительных косвенных показателей. Одно дело инвестиции в сырьевые отрасли, другое — в реальный сектор, в обрабатывающую промышленность. Появляются именно отраслевые проблемы. Но это не значит, что мы вычеркнем сырьевой экспорт». Прогноз социально-экономического развития — важный и серьезный документ, напоминает генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Очень много переменных факторов, которые приходится учитывать сейчас при планировании и прогнозировании — это крайне сложная задача. Действительно, стало гораздо меньше долгосрочных прогнозов. Меняются внешние факторы и меняется прогноз. Но при этом все равно прогнозировать что-то нужно и невозможно жить просто „с колес“. Это и происходит», — подчеркнул Шпунт. По его словам, правительству, как и любому исполнителю, удобнее работать по коротким прогнозам. Однако президент требует от кабмина именно длинных прогнозов. И это, как отмечает Шпунт, правильная позиция. «Если посмотреть, как устроено, например, управление в Америке или во Франции, там ровно тоже самое», — сказал эксперт. Остапкович также подчеркивает, что прогнозирование должно вестись постоянно, поскольку страна находится в «состоянии неопределенности». «Треть нашего бюджета занимают военные расходы — мы ведем СВО. Когда треть бюджетов забирают военные расходы, очень сложно работать на гражданскую продукцию», — добавил он. Экономист, в том числе отмечает важный фактор, для которого необходимо долгосрочное планирование. По его словам, сейчас в стране наблюдается «демографический переход», в котором сокращается не только численность населения, но и количество занятых: «Причем больше всего сокращается численность занятых в возрасте 23-37 лет, а это самые производительные, инновационные люди. Поэтому здесь масса вопросов. В свете сокращения занятости нужно поддерживать экономику, а сделать это можно технологическими прорывами. Значит, нужно создание новых технологий, а они требуют новые предприятия, которые строятся 4-5 лет. Для того, чтобы люди работали на новых предприятиях, им нужны абсолютно новые знания, что тоже является долгим процессом пять-шесть, а то и семь лет». Оба эксперта также едины во мнении, что совещание президента Путина, которое прошло за несколько дней до отставки правительства показало, что серьезных кадровых изменений в экономическом блоке кабинета министров ожидать не следует. Шпунт подчеркивает, что могут случиться технические отставки, но речь не о резонансных перестановках. «Не думаю, что сегодня в ситуации, связанной с СВО, и другими вызовами, будет какая-то кардинальная перестройка правительства, потому что все более-менее обозначено. Коней на переправе не меняют», — резюмировал Остапкович.