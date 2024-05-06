В Мишкинском округе Курганской области на трассе «Иртыш» в ДТП с грузовиком погиб подросток. Данная информация размещена в группе областного УГИБДД в соцсети «ВКонтакте».
«6 мая в 15:40 на 167-м километре автодороги „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на территории Мишкинского округа в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир. Еще три участника движения травмированы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — указано в сообщении.
По предварительном информации, водитель грузовика КАМАЗ М1945 с полуприцепом остановился перед ремонтируемым участком дороги на запрещающий сигнал светофора. За ним остановилась Skoda Octavia Tour. Следующий за ними водитель грузовика SHACMAN SX5258GJB6R384 отвлекся от управления и допустил наезд на стоящий автомобиль. В результате ДТП в Skoda погиб пассажир 2009 года рождения, а водителя, другую пассажирку и ребенка 2016 года рождения госпитализировали.
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В Мишкинском округе Курганской области на трассе «Иртыш» в ДТП с грузовиком погиб подросток. Данная информация размещена в группе областного УГИБДД в соцсети «ВКонтакте». «6 мая в 15:40 на 167-м километре автодороги „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на территории Мишкинского округа в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир. Еще три участника движения травмированы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — указано в сообщении. По предварительном информации, водитель грузовика КАМАЗ М1945 с полуприцепом остановился перед ремонтируемым участком дороги на запрещающий сигнал светофора. За ним остановилась Skoda Octavia Tour. Следующий за ними водитель грузовика SHACMAN SX5258GJB6R384 отвлекся от управления и допустил наезд на стоящий автомобиль. В результате ДТП в Skoda погиб пассажир 2009 года рождения, а водителя, другую пассажирку и ребенка 2016 года рождения госпитализировали.