На курганской трассе ребенок погиб в машине, смятой между двух грузовиков. Видео

06 мая 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

В ДТП в Курганской области погиб ребенок и пострадали три человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Мишкинском округе Курганской области на трассе «Иртыш» в ДТП с грузовиком погиб подросток. Данная информация размещена в группе областного УГИБДД в соцсети «ВКонтакте». «6 мая в 15:40 на 167-м километре автодороги „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на территории Мишкинского округа в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир. Еще три участника движения травмированы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — указано в сообщении. По предварительном информации, водитель грузовика КАМАЗ М1945 с полуприцепом остановился перед ремонтируемым участком дороги на запрещающий сигнал светофора. За ним остановилась Skoda Octavia Tour. Следующий за ними водитель грузовика SHACMAN SX5258GJB6R384 отвлекся от управления и допустил наезд на стоящий автомобиль. В результате ДТП в Skoda погиб пассажир 2009 года рождения, а водителя, другую пассажирку и ребенка 2016 года рождения госпитализировали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Мишкинском округе Курганской области на трассе «Иртыш» в ДТП с грузовиком погиб подросток. Данная информация размещена в группе областного УГИБДД в соцсети «ВКонтакте». «6 мая в 15:40 на 167-м километре автодороги „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на территории Мишкинского округа в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир. Еще три участника движения травмированы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — указано в сообщении. По предварительном информации, водитель грузовика КАМАЗ М1945 с полуприцепом остановился перед ремонтируемым участком дороги на запрещающий сигнал светофора. За ним остановилась Skoda Octavia Tour. Следующий за ними водитель грузовика SHACMAN SX5258GJB6R384 отвлекся от управления и допустил наезд на стоящий автомобиль. В результате ДТП в Skoda погиб пассажир 2009 года рождения, а водителя, другую пассажирку и ребенка 2016 года рождения госпитализировали.