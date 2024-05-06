Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на концерт «Любэ»

Николай Расторгуев снова в строю и готов спеть для тюменцев
Жители Тюмени почти раскупили самые дорогие билеты в первых рядах на концерт группы «Любэ». Информация представлена на сервисе по продаже билетов. В прошлый раз выступление коллектива было отменено буквально за несколько часов до начала.
«Концерт „Любэ“ в Тюмени. Самые дорогие билеты на первые ряды: осталось четыре штуки», — следует из данных сервиса по продаже.
Группа должна была выступить в Тюмени 5 апреля. Однако за несколько часов до концерта он был отменен. Причиной стала болезнь солиста Николая Расторгуева.
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