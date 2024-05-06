Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на концерт «Любэ»

06 мая 2024 в 20:58 Размер текста - 17 +

Николай Расторгуев снова в строю и готов спеть для тюменцев Фото: Роман Наумов © URA.RU Жители Тюмени почти раскупили самые дорогие билеты в первых рядах на концерт группы «Любэ». Информация представлена на сервисе по продаже билетов. В прошлый раз выступление коллектива было отменено буквально за несколько часов до начала. «Концерт „Любэ“ в Тюмени. Самые дорогие билеты на первые ряды: осталось четыре штуки», — следует из данных сервиса по продаже. Группа должна была выступить в Тюмени 5 апреля. Однако за несколько часов до концерта он был отменен. Причиной стала болезнь солиста Николая Расторгуева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюмени почти раскупили самые дорогие билеты в первых рядах на концерт группы «Любэ». Информация представлена на сервисе по продаже билетов. В прошлый раз выступление коллектива было отменено буквально за несколько часов до начала. «Концерт „Любэ“ в Тюмени. Самые дорогие билеты на первые ряды: осталось четыре штуки», — следует из данных сервиса по продаже. Группа должна была выступить в Тюмени 5 апреля. Однако за несколько часов до концерта он был отменен. Причиной стала болезнь солиста Николая Расторгуева.