Тюменцы раскупили самые дорогие билеты на концерт «Любэ»

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Пресс-конференция группы "Любэ" в честь 35-летия творческой деятельности в пресс-центре "Россия Сегодня". 19 февраля 2024. Москва, расторгуев николай
Николай Расторгуев снова в строю и готов спеть для тюменцев Фото:

Жители Тюмени почти раскупили самые дорогие билеты в первых рядах на концерт группы «Любэ». Информация представлена на сервисе по продаже билетов. В прошлый раз выступление коллектива было отменено буквально за несколько часов до начала.

«Концерт „Любэ“ в Тюмени. Самые дорогие билеты на первые ряды: осталось четыре штуки», — следует из данных сервиса по продаже.

Группа должна была выступить в Тюмени 5 апреля. Однако за несколько часов до концерта он был отменен. Причиной стала болезнь солиста Николая Расторгуева.

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Жители Тюмени почти раскупили самые дорогие билеты в первых рядах на концерт группы «Любэ». Информация представлена на сервисе по продаже билетов. В прошлый раз выступление коллектива было отменено буквально за несколько часов до начала. «Концерт „Любэ“ в Тюмени. Самые дорогие билеты на первые ряды: осталось четыре штуки», — следует из данных сервиса по продаже. Группа должна была выступить в Тюмени 5 апреля. Однако за несколько часов до концерта он был отменен. Причиной стала болезнь солиста Николая Расторгуева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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