04 апреля 2024

В Тюмени отменили концерт группы «Любэ»

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Концерт Любэ. Тюмень , расторгуев николай
Расторгуев и «Любэ» частые гости Тюмени Фото:

В Тюмени отменен концерт группы «Любэ», буквально за несколько часов до начала. Он должен был состояться 5 апреля в 19:00. Информация опубликована в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

«Концерт группы „Любэ“, запланированный в Тюмени на 5 апреля, перенесен в связи с болезнью артиста. Все билеты действительны на новую дату, обмен не требуется», — говорится в сообщении.

Согласно информации, новый концерт может состояться 29 мая. Ранее СМИ сообщали, что солист «Любэ» Николай Расторгуев попал в больницу из-за проблем с сердцем.

Это не первый перенос концерта группы в Тюмени. Ранее он должен был состояться 20 марта, но также был перенесен.

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В Тюмени отменен концерт группы «Любэ», буквально за несколько часов до начала. Он должен был состояться 5 апреля в 19:00. Информация опубликована в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». «Концерт группы „Любэ“, запланированный в Тюмени на 5 апреля, перенесен в связи с болезнью артиста. Все билеты действительны на новую дату, обмен не требуется», — говорится в сообщении. Согласно информации, новый концерт может состояться 29 мая. Ранее СМИ сообщали, что солист «Любэ» Николай Расторгуев попал в больницу из-за проблем с сердцем. Это не первый перенос концерта группы в Тюмени. Ранее он должен был состояться 20 марта, но также был перенесен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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