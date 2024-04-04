В Тюмени отменили концерт группы «Любэ»

05 апреля 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Расторгуев и «Любэ» частые гости Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени отменен концерт группы «Любэ», буквально за несколько часов до начала. Он должен был состояться 5 апреля в 19:00. Информация опубликована в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». «Концерт группы „Любэ“, запланированный в Тюмени на 5 апреля, перенесен в связи с болезнью артиста. Все билеты действительны на новую дату, обмен не требуется», — говорится в сообщении. Согласно информации, новый концерт может состояться 29 мая. Ранее СМИ сообщали, что солист «Любэ» Николай Расторгуев попал в больницу из-за проблем с сердцем. Это не первый перенос концерта группы в Тюмени. Ранее он должен был состояться 20 марта, но также был перенесен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени отменен концерт группы «Любэ», буквально за несколько часов до начала. Он должен был состояться 5 апреля в 19:00. Информация опубликована в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». «Концерт группы „Любэ“, запланированный в Тюмени на 5 апреля, перенесен в связи с болезнью артиста. Все билеты действительны на новую дату, обмен не требуется», — говорится в сообщении. Согласно информации, новый концерт может состояться 29 мая. Ранее СМИ сообщали, что солист «Любэ» Николай Расторгуев попал в больницу из-за проблем с сердцем. Это не первый перенос концерта группы в Тюмени. Ранее он должен был состояться 20 марта, но также был перенесен.