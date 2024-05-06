Экс-мэр Копейска Фалейчик проследит за выборами нового главы города

06 мая 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер (слева) доверил Андрею Фалейчику (справа) следить за выборами в Копейске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер включил в конкурсную комиссию по выборам мэра Копейска своего заместителя Андрея Фалейчика, который раньше руководил этим городом. Соответствующее распоряжение появилось 6 мая на официальном портале правовых актов. «Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Копейского городского округа: заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Александра Зацепина, советника губернатора Владимира Мякуша, депутата заксобрания Владимира Перезолова, заместителя губернатора Андрея Фалейчика. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе, подписанном Текслером. До 2018 года Фалейчик занимал пост замминистра строительства региона. В феврале 2019 года возглавил Копейск. С поста градоначальника ушел 9 апреля. Текслер назначил его вице-губернатором, курирующим строительство, дорожное хозяйство и транспорт. На этом посту Фалейчик сменил ушедшего в отставку Сергея Шаля. Прием документов от кандидатов в мэры Копейска завершился 12 апреля. Сам конкурс состоится 4 июня. Затем из отобранных комиссией кандидатов депутаты горсобрания Копейска выберут нового мэра. По данным URA.RU, областные власти решили поддержать Светлану Логинову, которая после отставки Фалейчика занимает пост исполняющего обязанности главы города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский губернатор Алексей Текслер включил в конкурсную комиссию по выборам мэра Копейска своего заместителя Андрея Фалейчика, который раньше руководил этим городом. Соответствующее распоряжение появилось 6 мая на официальном портале правовых актов. «Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Копейского городского округа: заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Александра Зацепина, советника губернатора Владимира Мякуша, депутата заксобрания Владимира Перезолова, заместителя губернатора Андрея Фалейчика. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе, подписанном Текслером. До 2018 года Фалейчик занимал пост замминистра строительства региона. В феврале 2019 года возглавил Копейск. С поста градоначальника ушел 9 апреля. Текслер назначил его вице-губернатором, курирующим строительство, дорожное хозяйство и транспорт. На этом посту Фалейчик сменил ушедшего в отставку Сергея Шаля. Прием документов от кандидатов в мэры Копейска завершился 12 апреля. Сам конкурс состоится 4 июня. Затем из отобранных комиссией кандидатов депутаты горсобрания Копейска выберут нового мэра. По данным URA.RU, областные власти решили поддержать Светлану Логинову, которая после отставки Фалейчика занимает пост исполняющего обязанности главы города.