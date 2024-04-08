Вице-губернатор Сергей Шаль покинул правительство Челябинской области

Мэр Копейска Фалейчик стал куратором стройки и ЖКХ в челябинском правительстве

08 апреля 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Сергея Шаля (слева) сменит на посту вице-губернатора Андрей Фалейчик (в центре) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области Вице-губернатор Сергей Шаль покинул правительство Челябинской области. В этом качестве его сменит мэр Копейска Андрей Фалейчик, сообщили URA.RU 8 апреля в пресс-службе правительства региона 8 апреля. «Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. Он поблагодарил Сергея Шаля за добросовестную работу, направленную на развитие Челябинской области. В региональном правительстве Сергей Вернерович проработал почти 11 лет. За эти годы удалось добиться высоких результатов в строительной и дорожной отраслях, реализовать десятки значимых проектов благоустройства, серьезно модернизировать систему ЖКХ», — пояснили в пресс-службе. Шаль родился в 1967 году. Работал в структурах «Челябэнерго», «Фортума» и Минстроя РФ. В 2013 году занял должность вице-премьера правительства Челябинской области. В 2015 году стал вице-губернатором. Фалейчику 29 апреля исполнится 44 года. До 2018 года он занимал должность замминистра строительства региона. В феврале 2019 года занял пост и.о мэра Копейска. В июне того же года депутаты горсобрания избрали его мэром. В начале лета у него истекают полномочия на посту главы города. Объявлен конкурс для тех, кто желает избраться мэром. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-губернатор Сергей Шаль покинул правительство Челябинской области. В этом качестве его сменит мэр Копейска Андрей Фалейчик, сообщили URA.RU 8 апреля в пресс-службе правительства региона 8 апреля. «Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. Он поблагодарил Сергея Шаля за добросовестную работу, направленную на развитие Челябинской области. В региональном правительстве Сергей Вернерович проработал почти 11 лет. За эти годы удалось добиться высоких результатов в строительной и дорожной отраслях, реализовать десятки значимых проектов благоустройства, серьезно модернизировать систему ЖКХ», — пояснили в пресс-службе. Шаль родился в 1967 году. Работал в структурах «Челябэнерго», «Фортума» и Минстроя РФ. В 2013 году занял должность вице-премьера правительства Челябинской области. В 2015 году стал вице-губернатором. Фалейчику 29 апреля исполнится 44 года. До 2018 года он занимал должность замминистра строительства региона. В феврале 2019 года занял пост и.о мэра Копейска. В июне того же года депутаты горсобрания избрали его мэром. В начале лета у него истекают полномочия на посту главы города. Объявлен конкурс для тех, кто желает избраться мэром.