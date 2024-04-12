В Копейске завершают прием документов от кандидатов в мэры

12 апреля 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Экс-мэр Копейск Андрей Фалейчик перешел на работу в областное правительство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) 12 апреля завершат прием документов на выборы главы города. Информация об этом размещена на сайте городского собрания депутатов. «Прием документов продолжается до 16 часов. Информация о числе и персоналиях кандидатов передается в конкурсную комиссию», — сообщила URA.RU секретарь комиссии Ирина Анфалова. Сам конкурс состоится 4 июня. Затем из отобранных комиссией кандидатов нового главу выберут депутаты. Экс-глава Копейска Андрей Фалейчик 9 апреля перешел на работу в правительство региона в качестве вице-губернатора. По данным URA.RU, на данный момент на конкурс подали документы три кандидата. Среди них — исполняющая обязанности главы Копейска Светлана Логанова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске (Челябинская область) 12 апреля завершат прием документов на выборы главы города. Информация об этом размещена на сайте городского собрания депутатов. «Прием документов продолжается до 16 часов. Информация о числе и персоналиях кандидатов передается в конкурсную комиссию», — сообщила URA.RU секретарь комиссии Ирина Анфалова. Сам конкурс состоится 4 июня. Затем из отобранных комиссией кандидатов нового главу выберут депутаты. Экс-глава Копейска Андрей Фалейчик 9 апреля перешел на работу в правительство региона в качестве вице-губернатора. По данным URA.RU, на данный момент на конкурс подали документы три кандидата. Среди них — исполняющая обязанности главы Копейска Светлана Логанова.