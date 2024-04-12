В Копейске завершают прием документов от кандидатов в мэры

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Ключи обладателям квартир в новом доме. Челябинск, фалейчик андрей
Экс-мэр Копейск Андрей Фалейчик перешел на работу в областное правительство Фото:

В Копейске (Челябинская область) 12 апреля завершат прием документов на выборы главы города. Информация об этом размещена на сайте городского собрания депутатов.

«Прием документов продолжается до 16 часов. Информация о числе и персоналиях кандидатов передается в конкурсную комиссию», — сообщила URA.RU секретарь комиссии Ирина Анфалова.

Сам конкурс состоится 4 июня. Затем из отобранных комиссией кандидатов нового главу выберут депутаты. Экс-глава Копейска Андрей Фалейчик 9 апреля перешел на работу в правительство региона в качестве вице-губернатора.

По данным URA.RU, на данный момент на конкурс подали документы три кандидата. Среди них — исполняющая обязанности главы Копейска Светлана Логанова.

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В Копейске (Челябинская область) 12 апреля завершат прием документов на выборы главы города. Информация об этом размещена на сайте городского собрания депутатов. «Прием документов продолжается до 16 часов. Информация о числе и персоналиях кандидатов передается в конкурсную комиссию», — сообщила URA.RU секретарь комиссии Ирина Анфалова. Сам конкурс состоится 4 июня. Затем из отобранных комиссией кандидатов нового главу выберут депутаты. Экс-глава Копейска Андрей Фалейчик 9 апреля перешел на работу в правительство региона в качестве вице-губернатора. По данным URA.RU, на данный момент на конкурс подали документы три кандидата. Среди них — исполняющая обязанности главы Копейска Светлана Логанова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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