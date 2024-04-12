В Копейске завершают прием документов от кандидатов в мэры

В Копейске (Челябинская область) 12 апреля завершат прием документов на выборы главы города. Информация об этом размещена на сайте городского собрания депутатов.
«Прием документов продолжается до 16 часов. Информация о числе и персоналиях кандидатов передается в конкурсную комиссию», — сообщила URA.RU секретарь комиссии Ирина Анфалова.
Сам конкурс состоится 4 июня. Затем из отобранных комиссией кандидатов нового главу выберут депутаты. Экс-глава Копейска Андрей Фалейчик 9 апреля перешел на работу в правительство региона в качестве вице-губернатора.
По данным URA.RU, на данный момент на конкурс подали документы три кандидата. Среди них — исполняющая обязанности главы Копейска Светлана Логанова.
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